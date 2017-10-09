МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Возможное присуждение телеканалу "Настоящее время" и радиостанции "Радио Свобода" статуса иноагента можно считать зеркальными мерами на притеснение в США RT, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета СФ Константин Косачев.

Ранее телеканал "Настоящее время" заявил, что получил предупреждение Минюста РФ о возможном статусе иностранного агента в России, по его данным, такое же письмо получило "Радио Свобода".

"В моем понимании, да. Ведь именно так ставит вопрос американская сторона в отношении RT", — ответил Косачев на вопрос о том, можно ли это считать зеркальными мерами.

США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании идут увольнения сотрудников. По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ.