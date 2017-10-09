Украинские диаспоры пригласили генсека ООН в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Представители украинских диаспор из разных стран, прибывшие в Крым на международный съезд, пригласили генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша посетить полуостров.

"Уважаемый господин Гуттериш, приглашаем Вас посетить с визитом республику Крым и город Севастополь и лично убедиться в том, что полуостров является примером для международного сообщества в плане соблюдения прав человека и прав народов, населяющих республику", — говорится в обращении к генсеку, принятом на международном круглом столе "Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом".

В Крым прибыли представители украинских диаспор из России, Польши, Болгарии, Белоруссии, Италии, Молдавии, Латвии, ДНР, ЛНР, Украины.

Представители украинских диаспор также заявили о недопустимости искажения в структурах ООН и различных резолюциях реальных фактов о жизни украинцев в Крыму. "Настаиваем на объективных оценках ситуации на полуострове", — говорится в обращении.

Представители диаспор призвали международное сообщество признать воссоединение Крыма с Россией, которое прошло с соблюдением норм международного права, а также осудить блокады крымского региона и снять введенные ранее санкции.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".