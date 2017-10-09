В Госдуме не поддержали проекты об отмене транспортного налога

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении пять законопроектов об отмене транспортного налога, внесенных представителями оппозиции.

Против полной отмены транспортного налога выступало правительство РФ, поскольку это приведет к выпадающим доходам бюджетов субъектов РФ. При этом источники их компенсации не определены. Алогичной точки зрения придерживается и большинство членов бюджетного комитета.

В ЛДПР же считают существующую систему сбора транспортного налога неэффективной, а высокие затраты на его администрирование не оправдывают себя. Для государства отмена транспортного налога — важный шаг на пути построения справедливой и эффективной налоговой системы в РФ, уверены либерал-демократы. По их мнению, транспортный налог также не в состоянии в должной мере распределить налоговую нагрузку с учетом ущерба дорогам, наносимого транспортными средствами.

Депутаты от "Справедливой России" полагают, что выпадающие доходы региональных бюджетов в связи с отменой транспортного налога можно компенсировать, учтя их в стоимости акциза на топливо. В таком случае будет работать принцип "пользователь платит, когда едет", что, безусловно, является более справедливой формой платы, поясняли ранее они.

Схожей точки зрения придерживаются в КПРФ, считая, что в случае включения платежей по транспортному налогу в цену бензина и других нефтепродуктов налоговая нагрузка на автовладельцев будет распределяться более справедливо: кто больше ездит, тот больше платит.