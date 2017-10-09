Врио главы Омской области Бурков планирует прилететь в регион 11 октября

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что планирует прилететь в Омск в среду, представлять его будет полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о прекращении полномочий губернатора Омской области Виктора Назарова, врио назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Бурков.

"Пока планово – это (приезд в регион — ред.) будет среда, но все зависит, в первую очередь, от полпреда Меняйло Сергея Ивановича, который будет представлять мою кандидатуру в Омской области", — сказал Бурков в эфире телеканала "Россия 24".

Он также попросил "не бежать вперед и сходу требовать от врио какие-то программные заявления". "Я, являясь членом по жилищной политики и ЖКХ, могу как эксперт говорить только о состоянии, которое есть. А вырабатывать какие-то программные, проектные продукты здесь необходимо уже с людьми, которые сегодня работают в регионе, и муниципальных образованиях, и в областном правительстве, и в областном парламенте. Здесь программы будут делаться сообща, не мной лично", — добавил Бурков.