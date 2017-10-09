МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Лаборатории российских регионов не фиксировали в последнее время в воздухе содержание рутения-106, который немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите (BfS) обнаружило на территории Европы и предположило, что источник находится в РФ.

BfS 29 сентября — 3 октября зафиксировало в воздухе небольшое повышение показателей радиоактивности в Европе. В частности, радиоактивное вещество рутений-106 в безопасной для жизни и здоровья населения концентрации было обнаружено в пробах воздуха в Германии и Австрии. BfS заявило, что предполагаемый источник недавнего повышения уровня радиоактивности воздуха в Европе может находиться на Южном Урале, при этом не уточнив, на основании чего сделаны подобные выводы.

Утечки нет

Власти Челябинской области опровергли предположение BfS о возможности утечки радиоактивного рутения-106 с территории Южного Урала.

Как сообщил РИА Новости министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, министерство совместно с подразделениями госкорпорации по атомной энергии "Росатом" проводит регулярные проверки уровня радиационного фона в Челябинской области.

"Радиационный фон в регионе в пределах нормы, его превышение не зафиксировано ни вблизи техногенных объектов, ни около каких-либо других объектов", — сказал Савченко.

В пресс-службе минэкологии региона РИА Новости сообщили, что рутений-106 не образуется в регионе даже после переработки отходов разных предприятий. Но даже если предположить, что это вещество исходит отсюда, распространиться на такую огромную территорию оно не могло бы, заметили в минэкологии.

В соседней Свердловской области также исключили возможность утечки рутения-106 на территории региона.

"Его (рутения-106 – ред.) уровень повышается при увеличении гамма-фона. Это в свою очередь случатся при авариях на АЭС. Информации о радиационных авариях в последнее время не проходило, из чего можем сделать вывод, что повода для беспокойства нет", – сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Он также отметил, что медицинские компании региона не использует в своей работе оборудование, выделяющее рутений.

Отсутствие нештатных ситуаций на расположенной в Свердловской области Белоярской АЭС подтвердили и в управлении информации и общественных связей станции. "Никаких аварий и инцидентов не было. Радиационный фон полностью в норме", — сказал собеседник агентства.

© РИА Новости / Илья Горбунов Дальневосточный центр по переработке радиоактивных отходов в Приморье © РИА Новости / Илья Горбунов Дальневосточный центр по переработке радиоактивных отходов в Приморье

Радиационный фон в норме

Представители АЭС, расположенных на территории европейской части России, также сообщили об отсутствии нештатных ситуаций на станциях. Ранее BfS не исключило аварию на АЭС в качестве причины повышения содержания рутения-106, поскольку в образцах не были обнаружены другие радиационные изотопы.

"Радиационный фон в норме, никакого превышения и близко нет. По рутению-106… это редкий элемент, у нас его заметили бы", — сказал представитель управления информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Руководитель управления общественных связей Балаковской АЭС Дмитрий Шевченко сообщил РИА Новости, что никаких нештатных ситуаций, а тем более аварий на станции в последнее время не зафиксировано.

"Атомная станция работает в нормальном режиме. Один блок на ремонте, три в работе, несут максимальную возможную нагрузку. Персонал весь на рабочих местах, никаких мероприятий, связанных с ограничением пребывания (на АЭС) нет", — сказал Шевченко.

"Если бы в районе Балаковской АЭС по каким-либо реперным изотопам… были бы зафиксированы повышения, я бы знал в течение 10 минут", — добавил он.

В пресс-службе Ростовской АЭС, которая занимается мониторингом радиационных показателей в Ростовской области, отметили, что на территории региона наблюдается естественный природный фон, все показатели находятся в норме.

Скрывать не стали бы



Лабораторные замеры в регионах европейской части РФ, где нет атомных станций, также не обнаружили рутений-106 в пробах атмосферного воздуха.

Представитель Центрально-черноземного управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в зону ответственности которого входят семь регионов Центральной России, сообщил РИА Новости, что за последние 5-7 лет наблюдений рутений в регионе не фиксировался.

"Это неустойчивый радионуклид, период распада около года. Посмотрели данные последних 5-7 лет — по всем пунктам, которые мы наблюдаем, рутений-106 не был зафиксирован", — пояснил собеседник агентства.

В самом западном регионе России – Калининградской области – регулярные замеры также не показывают наличия в пробах радиоактивных веществ.

"Мы мониторим, у нас работает передвижная лаборатория, пока превышения фона нигде у нас не обнаружено. Росгидромет, согласно нормам федерального закона, отвечает за показатели радиационного фона, у них есть станции по территории области. Если бы было превышение естественного фона, это стало бы достоянием общественности", — сообщил представитель химико-радиометрической лаборатории Отряда государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны по Калининградской области.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю РИА Новости также сообщили, что в регионе обстановка спокойная.

"По данным инструментальных измерений, радиационная обстановка на открытой местности в контрольных точках стабильная. Превышений естественного гамма-фона, который характерен для территории Краснодарского края, не зафиксировано", — сказал представитель ведомства.

По словам представителя Роспотребнадзора по Орловской области, согласно результатам мониторинга за радиационной безопасностью объектов окружающей среды, элемент рутений-106 в воздухе отсутствует. Аналогичные данные в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Рутений-106 используется в качестве источника излучения при раковой терапии. Реже рутений-106 используют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые применяют в электроснабжении спутников. Вещество также может возникнуть при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.