Васильева призвала усилить профилактику травматизма в детских лагерях

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Одна треть детей, отдыхавших в детских лагерях в июне, получили травмы, поэтому профилактику травматизма нужно усиливать, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Васильева рассказала, что в июне к медикам обратились 50,903 тысячи детей, был госпитализирован 681 ребенок, из них 241 с травмами.

"Это говорит о том, что профилактику травматизма нужно продолжать или усиливать, потому что одна треть детей была с травмой", — заявила она.

По словам министра, в июле за медицинской помощью обратились 56,846 тысячи детей, из них с травмами — 347. При этом в лагерях, по словам Васильевой, было много инфекционных заболеваний, что тоже требует внимательного отношения.