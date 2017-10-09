Вологодская область подключится к ЕГИССО с нового года

ВОЛОГДА, 9 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. Вологодская область подключится к единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) с 1 января 2018 года, сообщил РИА Новости председатель комитета информационных технологий и массовых коммуникаций Андрей Никуличев.

ЕГИССО — федеральная государственная информационная система, в которой будет содержаться информация о получателях мер социальной поддержки по каждому гражданину РФ.

"Эта информация будет доступна как для физических лиц, так и для органов власти. Это поможет запланировать объем средств на обеспечение мер социальной поддержки. Оператором и разработчиком ЕГИССО является Пенсионный фонд России", — сказал Никуличев.

По его словам, прототип системы в регионе был создан еще в прошлом году. До конца текущего года к ней должны подключиться все внебюджетные фонды, а с Нового года запланировано подключение к ЕГИССО всех федеральных органов власти и субъектов России.

"Задача следующая — до 15 октября 2017 года выверить все ошибки и дополнить недостающую информацию о получателях мер социальной поддержки. Результатом проделанной работы должно сталь полное совпадение информации о получателях мер социальной поддержки в органах исполнительной государственной власти области, администрациях муниципальных образований области и Пенсионном Фонде", — пояснил Никуличев.

Он отметил, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников дал поручение органам исполнительной государственной власти и местного самоуправления области до 10 октября 2017 года предоставить все необходимые сведения о получателях мер в отделение ПФР по Вологодской области.