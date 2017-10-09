"Сладкая жизнь закончилась": как риэлтор из Мурманска увезла детей в ИГ*

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Телеканал RT выяснил, как уроженка Мурманска, осужденная за участие в террористическом сообществе, бросила мужа и похитила ребенка, чтобы попасть в Сирию и примкнуть к боевикам.

"Литературный Олимп"

Дарья Ицанкова родилась в Мурманске в семье военного моряка и библиотекаря. Отучилась на дизайнера и устроилась работать риелтором в "Мурманскую службу обмена недвижимости", где познакомилась с будущим мужем, агентом по недвижимости Михаилом Машедо. В 2007 году у них родился мальчик, которого назвали Давидом.

Через год у женщины начались проблемы на работе — клиенты обвиняли ее в мошенничестве с жильем. По словам супруга, никакого обмана не было — имел место обычный гражданско-правовой спор из-за квартиры с долгами по "коммуналке". Тем не менее, Ицанкова уехала в Александров, где жили родители мужа, а Михаил устроился на работу в Москву.

Как выяснили журналисты, после переезда Ицанкова удаленно работала в издательстве "Э.РА" редактором и начала сама писать фантастические повести для детей. В 2010 году была издана ее книга — "Академия космических хранителей. Елисей и ожившая планета", подписанная псевдонимом Дарья Ива. Два года спустя издательство выдвинуло Ицанкову на премию "Литературный Олимп", однако к этому моменту ее жизнь радикально изменилась.

Не Давид, а Дауд

"Я уезжал в Сочи по работе почти на год. Вернулся в Александров в 2010 году. Даша с порога мне заявила, что увлеклась исламом. Я не придал этому особого значения, пока она не начала ходить в хиджабе и читать намаз", — рассказал Машедо.

Он подчеркнул, что в это время супруги практически не жили вместе и общались только по выходным. По словам мужа, Дарья подверглась влиянию исламистов в интернете, где проводила много времени, работая в издательстве. Позднее она вместе с сыном Давидом съехала на другую квартиру, там у нее появился сожитель-мусульманин. Стала ездить к единоверцам в Дагестан.

Однажды, придя навести сына, он увидел, что мальчик побрит налысо. Ребенок рассказал, что с ними теперь живет незнакомый дядя — "брат Авраам".

"Это Авраам побрил ему голову машинкой для эпиляции ног, после чего сказал: "Лысая башка, твоя сладкая жизнь закончилась". Сын пожаловался, что Авраам бил его ремнем и палкой, что теперь ему запрещено петь, читать, рисовать и играть. Все игрушки из дома выкинули на помойку", — вспоминает Михаил.

Мальчик также рассказал отцу, что его заставляют учить арабский. Мама стала для сына Калимой, а не Дарьей, а его самого звали теперь Даудом, а не Давидом.

Машедо обратился в инспекцию по делам несовершеннолетних в Александрове с просьбой разобраться в ситуации, но там на обращение не отреагировали. Весной 2011 года родители Михаила забрали мальчика к себе, а Дарья приходила его навещать. Во время одного из таких посещений она выкрала ребенка и уехала в Махачкалу. Отец обратился в полицию, но там Давида искать не стали, так как ребенок был с родной матерью.

Побег в Сирию

По словам источника RT в силовых структурах, в Махачкале Дарья установила связи с женами боевиков и участниками бандподполья. Ицанкова занялась вербовкой россиян и сбором средств для боевиков.

На одной из фотографий, которые размещают на сайтах для сбора средств для боевиков и вербовки россиян в ряды ИГ*, появился лысый мальчик в черной кепке с ручным пулеметом Калашникова в руках. Это был Давид Машедо. В Дагестане у него появилась сестра — Ицанкова родила девочку от бывшего боксера Уильяма Плотникова, с которым они познакомились на одном из сайтов для радикальных исламистов. По информации американских спецслужб, Плотников тесно общался с организатором теракта в Бостоне Тамерланом Царнаевым.

В 2012 году сотрудники ФСБ ликвидировали Плотникова, однако и после его смерти Ицанкова продолжала собирать средства для боевиков, уже из-за границы. В декабре 2013 года она вместе с двумя детьми вылетела в Стамбул, оттуда — в Сирию.

Два года спустя ячейка Ицанковой была разоблачена: ее и четырех подельниц, финансировавших террористов за счет денег с продажи детских вещей и самодельного мыла, приговорили к тюремным срокам. После побега о судьбе Дарьи Ицанковой ничего не известно за исключением того, что она до недавнего времени находилась в Ираке.

По словам Михаила Машедо, он едва не сошел с ума, увидев фотографию сына с оружием, начал обходить всевозможные инстанции, чтобы вернуть ребенка. Дома Давида ждет новая сестра и новая мама.

"Наша дочь знает, что где-то далеко в Ираке у нее есть старший брат, и она очень хочет его видеть. Я хочу спасти Давида. Мне страшно за сына и других детей. Чем больше времени проходит, тем меньше вероятность того, что их удастся вернуть", — сказал Машедо.

*Террористическая организация, запрещенная в России