Песков не знает, как Путин отреагировал на подарок Берлускони

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о реакции главы государства на подаренный Владимиру Путину на день рождения экс-премьером Италии Сильвио Берлускони пододеяльник.

Итальянская газета Сorriere della Sera ранее сообщила, что Берлускони побывал в Сочи на дне рождения Путина и подарил ему вышитый пододеяльник размера king-size. В компании по производству постельного белья, ставшей исполнителем заказа, подтвердили РИА Новости эту информацию. Путин отметил день рождения 7 октября.

"Мне неизвестно о реакции президента на пододеяльник от Берлускони", — сказал Песков.