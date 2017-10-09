Опрос показал, что большинство россиян не хотят иметь собственный бизнес

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Большинство россиян (68%) не хотели бы иметь собственный бизнес, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Доля желающих открыть свой бизнес постепенно снижается (с 32% в 2008 году до 22% в 2017 году), а оценивающих подобную перспективу как нежелательную – растет – с 49% в 1991 году до 68% в 2017 году. В то же время уже 7% опрошенных россиян сообщают, что у них есть свой бизнес (в 1991 году – 2%)", — говорится в исследовании.

Как отмечают социологи, главными проблемами, мешающими открытию своего дела, являются, по мнению россиян, бюрократия и административное давление (27%). Большие финансовые затраты и отсутствие стартового капитала пугают 18% россиян, сложная экономическая ситуация останавливает 13% респондентов, а 12% не хотят открывать собственное дело из-за высоких налогов.

Способствовать открытию собственного дела мог бы более высокий уровень жизни (12%) и наличие стартового капитала (12%), измененная система налогообложения (6%) и более низкий процент кредитования (5%). При этом больше половины россиян (53%) считают стартовый капитал наиболее важным фактором для достижения успеха в бизнесе, 34% — правильно подобранную команду, 24% — особые личные качества.

Пользу от бизнесменов отметили большинство опрошенных (74%), главными факторами которой назвали наличие рабочих мест (28%), пополнение бюджета (13%) и доступность товаров и услуг (12%). Однако доверие эта сфера вызывает лишь у 22% опрошенных. Более половины респондентов (51%) затруднились с ответом на этот вопрос.

"За три десятилетия легального развития частного бизнеса в России отношение нашего общества к предпринимателям сильно эволюционировало. Эта профессия стала более привычной, нормальной и востребованной, огульного критицизма и зависти к бизнесменам стало меньше. Тем не менее, недоверие к деловому сословию в нашей пока еще очень небогатой стране сохраняется, и необходимо иметь это в виду как политикам, так и авторам экономических программ", — приводятся слова гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28-29 июля 2017 года среди 1200 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился по телефону. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.