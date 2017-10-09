Япония и Тюменская область намерены наладить связи в медицине и образовании

ТЮМЕНЬ, 9 окт — РИА Новости. Возможность организации обменов по образовательным программам для студентов и стажировок для врачей планирует обсудить делегация Японии во время предстоящего визита в Тюменскую область 11-13 октября, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Кроме того, делегация посетит промышленные предприятия региона.

Он уточнил, что 12 октября представители тюменских предприятий встретятся с деловой японской делегацией в Западно-Сибирском инновационном центре. Это даст возможность потенциальным партнерам установить необходимые контакты и найти взаимные интересы в энергетическом, инновационном и иных секторах экономики.

"Уверен, что у нас есть все возможности для активного и взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому мы ждем прихода в регион новых партнеров из Японии. Со своей стороны, мы готовы поддерживать перспективные инициативы и совместные проекты предпринимателей", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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