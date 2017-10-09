ТЮМЕНЬ, 9 окт — РИА Новости. Педагог заводоуковской школы №2 из Тюменской области Алена Троицкая завоевала первое место на Всероссийском конкурсе педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
По словам губернатора Тюменской области, педагоги вносят весомый вклад в совершенствование региональной системы образования: используют в работе творческие подходы и авторские методики, внедряют новые педагогические технологии в процесс обучения.
"У нас много талантливых преподавателей. Своей активной жизненной позицией они подают пример своим воспитанникам, прививают им любовь к наукам, книгам и искусству. От того, какие знания, навыки, умения учитель вложит в ученика, во многом зависит будущее человека, а значит будущее конкретного муниципалитета, региона и страны", — сказал глава региона.
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