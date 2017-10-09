ТЮМЕНЬ, 9 окт — РИА Новости. Педагог заводоуковской школы №2 из Тюменской области Алена Троицкая завоевала первое место на Всероссийском конкурсе педагогического мастерства "История в школе: традиции и новации", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В финале за звание лучших боролись 70 финалистов. Педагоги разработали и провели открытые уроки, посвященные разным периодам развития государства — от Древней Руси до новейшей истории. Особое внимание уделили Великой Российской революции, столетие которой отмечают в этом году. Представитель Тюменской области покорила жюри и коллег своим уроком в формате журналистского расследования", — сказал собеседник агентства.

По словам губернатора Тюменской области, педагоги вносят весомый вклад в совершенствование региональной системы образования: используют в работе творческие подходы и авторские методики, внедряют новые педагогические технологии в процесс обучения.

"У нас много талантливых преподавателей. Своей активной жизненной позицией они подают пример своим воспитанникам, прививают им любовь к наукам, книгам и искусству. От того, какие знания, навыки, умения учитель вложит в ученика, во многом зависит будущее человека, а значит будущее конкретного муниципалитета, региона и страны", — сказал глава региона.

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