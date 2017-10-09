Собянин заявил о сокращении воздействия МНПЗ на окружающую среду

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Экологическая программа, которая реализуется на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) с 2011 года, позволит сократить уровень воздействия предприятия на окружающую среду примерно в четыре раза, сообщил в понедельник журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Московский нефтеперерабатывающий завод принадлежит "Газпром нефти". Завод выпускает бензин, дизельное топливо, битум, серу и другую продукцию, является одним из основных производителей топлива для Московского региона — доля предприятия составляет 34%.

"Мы с 2011 года реализуем масштабную программу по улучшению экологии, качества продукции МНПЗ. Ваша ("Газпром нефти" – ред.) продукция за счет высокого качества экологичности позволила на 20% снизить выбросы в атмосферу от московских автомобилей, которые миллионами каждый день выезжают на улицы. Масштабная экологическая программа уменьшит уровень воздействия предприятия на окружающую среду примерно в четыре раза", — сказал Собянин во время посещения МНПЗ.

"Жители говорят о том, что за счет этого воздух в Капотне улучшился, просят не останавливать эту программу, реализовать ее в ближайшие годы для того, чтобы МНПЗ был одним из самых лучших в мире по экологии", — добавил мэр.

"Газпром нефть" реализует программу комплексной реконструкции и модернизации МНПЗ с 2011 года. Как пояснили в пресс-службе "Газпром нефти", общие инвестиции в период до 2020 год составили более 250 млрд рублей.

Благодаря выполненным мероприятиям завод уже на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду, в том числе на 36% уменьшил поступление загрязняющих веществ в атмосферу. К 2020 году в рамках второго этапа модернизации воздействие на окружающую среду будет сокращено еще на 50%.