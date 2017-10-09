Росавиацию возьмут на контроль из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. Архивное фото

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Росавиации уделят особое внимание в рамках реформы госконтроля в стране, такое решение было принято по итогам заседания проектного комитета по реформированию контрольно-надзорной деятельности.

Подготовить список надзорных органов, которые могли бы присоединиться к реформе, ранее поручил премьер-министр РФ. Сейчас в перечень входят 12 надзорных органов, на которые приходится больше всего проверочных мероприятий.

"В соответствии с поручением вице-премьера Аркадия Дворковича прошу подготовить предложения по включению Росавиации в перечень приоритетных надзорных ведомств, реализующих проект по реформе контрольно-надзорной деятельности. Это связано с ситуацией с надзором, которая сегодня сложилась в авиационной отрасли", — отметил куратор реформы госконтроля, министр РФ Михаил Абызов, чьи слова приводятся в сообщении проектного комитета.

Он пояснил, что речь идет о необходимости внедрения лучших практик риск-ориентированного подхода, профилей риска.

"Ситуацию по "ВИМ-Авиа" вы все знаете. И знаете о справедливых замечаниях президента и соответствующих кадровых решениях, которые в большей части касаются вопросов качества государственного надзора. Поэтому для исправления ситуации мы будем заниматься, в том числе, и совершенствованием работы Росавиации", — сказал Абызов.