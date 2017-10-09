В Калининградской области отреагировали на данные ЕС о повышенной радиации

КАЛИНИНГРАД, 9 окт — РИА Новости. Превышения радиационного фона на территории Калининградской области, окруженной странами ЕС, в воздухе над которыми, по данным немецкого Федерального ведомства по радиационной защите (BfS), было зафиксировано повышение показателей радиоактивности, не обнаружено, сообщил РИА Новости представитель химико-радиометрической лаборатории Отряда государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны по Калининградской области.

BfS 29 сентября — 3 октября зафиксировало в воздухе небольшое повышение показателей радиоактивности в Европе. В частности, радиоактивное вещество рутений-106 в безопасной для жизни и здоровья населения концентрации было обнаружено в пробах воздуха в Германии и Австрии. BfS заявило, что предполагаемый источник недавнего повышения уровня радиоактивности воздуха в Европе может находиться на Южном Урале, при этом не уточнив, на основании чего сделаны подобные выводы.

"Мы мониторим, у нас работает передвижная лаборатория, пока превышения фона нигде у нас не обнаружено. Росгидромет, согласно нормам федерального закона, отвечает за показатели радиационного фона, у них есть станции по территории области. Если бы было превышение естественного фона, это стало бы достоянием общественности", — сказал собеседник агентства.

BfS не исключило аварию на АЭС в качестве причины повышения содержания рутения-106, поскольку в образцах не были обнаружены другие радиационные изотопы. Рутений-106 используется в качестве источника излучения при раковой терапии. Реже рутений-106 используют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые применяют в электроснабжении спутников. Вещество также может возникнуть при переработке ядерных тепловыделяющих элементов, сообщает ведомство.