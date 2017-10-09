Глава Минэкономразвития Орешкин получил в Facebook более 400 резюме

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что в ответ на свое предложение направлять резюме ему в Facebook получил уже более 400 анкет от желающих устроиться в министерство.

Ранее, 6 октября, в ходе форума "Атланты" Орешкин сообщил, что министерство испытывает трудности с высококвалифицированными кадрами, и предложил всем, кто хочет попробовать себя в министерстве, направлять резюме ему в Facebook.

"На все сообщения в мессенджере ответил вчера ночью. Общее количество резюме перевалило за 400! Первичную обработку прошло 264. Как и обещал, начинаю просматривать лично", — написал Орешкин на своей странице в соцсети.

Министр отметил, что его обрадовало большое количество молодежи, желающей присоединиться к команде министерства.