На площади у Кремля 14 октября пройдет последний в году развод караулов

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Последняя в 2017 году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет 14 октября на Соборной площади в Москве, сообщили РИА Новости в Центре по связям с общественностью Федеральной службы охраны России.

"Четырнадцатого октября 2017 года на Соборной площади Московского Кремля пройдет последняя в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка", — говорится в сообщении.

Президентский (Кремлевский) полк — уникальная воинская часть. Она решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Полк входит в состав Федеральной службы охраны, имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту России — Верховному главнокомандующему.

Разводы пеших и конных караулов, возрожденные в 2005 году, проводятся только в теплое время года, так как зимой военнослужащие Президентского полка активно тренируются.

Подобные церемонии проводились в царской России, но чаще не в Кремле, а там, где в этот момент находился император — в Санкт-Петербурге или в Петергофе. В советские времена церемониал запомнился сменой часовых у мавзолея Ленина. Затем так называемый "пост номер один" был восстановлен у Могилы неизвестного солдата.

Порядок возрожденной церемонии развода пеших и конных караулов разрабатывали военнослужащие Президентского полка и сотрудники протокола президента России под руководством коменданта Кремля и по согласованию с Геральдическим советом при главе государства. При подготовке сценария церемонии его разработчики знакомились с аналогичными церемониями в других странах, в том числе Таиланде и Великобритании.