Перевозка пассажиров "ВИМ-Авиа" в целом завершилась, заявили в Минтрансе

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Программа по перевозке пассажиров чартерных и регулярных рейсов авиакомпаниями "ВИМ-Авиа" в целом завершена, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

"Программа по перевозке туристов и пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа" в целом завершена… Всего с 26 сентября по 8 октября 2017 года включительно на внутренних и международных рейсах было перевезено более 36 тысяч человек, из которых порядка 5 тысяч человек перевезены иностранными авиакомпаниями, 17,5 тысячи — "ВИМ-Авиа", остальные пассажиры другими российским авиаперевозчиками", — говорится в сообщении.

В перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа" принимали участие "Уральские авиалини", "АЗУР Эйр", "Ред Вингс", "Роял Флайт", "Ай Флай", СЛО "Россия", "Ямал", "Глобус", "ЮТэйр", "Икар", Ellinair (Греция), Atlas Global (Турция), Charlie Airlines (Кипр). Большую помощь и поддержку в этой работе оказали авиакомпании "S7", "Аэрофлот" и аэропорт "Внуково", отмечает министерство.

С начала текущей недели полеты проблемной авиакомпании практически прекращены. Остались единичные регулярные рейсы в города Дальнего Востока, которые будут выполняться по отдельным дням до 15 октября. С 16 октября все перевозки будут полностью завершены, напоминает Минтранс.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.