Под Нижним Тагилом позеленело водохранилище

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Прокуратура в Свердловской области выясняет причины изменения цвета водохранилища вблизи Нижнего Тагила, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник регионального прокурора Марина Канатова.
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"Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по сообщению о том, что вода в водохранилище изменила свой цвет. Для установления причин изменения цвета будут взяты пробы воды", — сказала Канатова.