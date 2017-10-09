Под Нижним Тагилом позеленело водохранилище

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Прокуратура в Свердловской области выясняет причины изменения цвета водохранилища вблизи Нижнего Тагила, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник регионального прокурора Марина Канатова.

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Экологический активист Андрей Волегов в воскресенье опубликовал на своей странице в Facebook фотографии позеленевшего Черноисточинского водохранилища, расположенного под Нижним Тагилом.

"Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по сообщению о том, что вода в водохранилище изменила свой цвет. Для установления причин изменения цвета будут взяты пробы воды", — сказала Канатова.