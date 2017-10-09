В столице Ингушетии прошел Всероссийский фестиваль науки

МАГАС, 8 окт — РИА Новости, Адам Буражев. Магас стал местом проведения Всероссийского фестиваля науки, в рамках которого состоялись тренинги, мастер-классы, презентации, круглые столы, лекции, охватывающие интересные научные открытия и проблемы в области физики, медицины, лингвистики, машиностроения, юриспруденции, говорится в сообщении пресс-службы Ингушского государственного университета.

"Мероприятие проходило в эти дни с участием представителей научного сообщества многих регионов нашей страны. Каждый участник фестиваля смог ознакомиться с конструкцией режущих инструментов и их использованием в технологическом процессе обработки деталей, техникой интубации трахеи и проведением сердечно-легочной реанимации. Были продемонстрированы научные и образовательные достижения факультетов ИнгГУ. Выставка робототехники, а также роторного двигателя внутреннего сгорания, над созданием которого работает ингушский профессор Алихан Ахриев, была редставлена физико-математическим факультетом", — говорится в сообщении.

Кроме того, состоялась обзорная экскурсия по научной библиотеке с посещением отдела обслуживания, книгохранилища, электронного читального зала, сектора периодики, отдела обработки литературы и ее каталогизации.

"В Ингушском национальном инжиниринговом центре инноваций и технологий гости смогли не только увидеть высокотехнологическое оборудование, но и познакомиться с результатами работ центра — сорбционными материалами для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, технологией производства фуллеренов высокой чистоты С60 и С70 и модификацией фуллеренами получаемых сорбентов", — отмечается в релизе.