Тигрица Филиппа, выпущенная весной на волю в ЕАО, успешно охотится

ХАБАРОВСК, 9 окт — РИА Новости. Тигрица Филиппа, которую спасли от собак в Приморье и после реабилитации выпустили в заказнике "Дичун" в Еврейской автономной области (ЕАО), успешно охотится в тайге, сообщает межрегиональная общественная организация "Центр тигр".

Четырехмесячная самка амурского тигра, которую назвали Филиппой, пришла к людям 29 декабря 2015 года в поисках пищи, однако в селе ее едва не разорвали собаки. Жители Филипповки сообщили о ситуации сотрудникам национального парка "Земля леопарда", которые прибыли на место и спасли тигрицу. Хищницу отправили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. В апреле 2017 года ее выпустили на волю, надев специальный ошейник с GPS-модулем.

"Тигрица Филиппа уже практически полгода живет в дикой природе. Она не только подтвердила свои отличные охотничьи навыки, но и удивила разнообразием питания и стабильным расписанием: успешная охота у тигрицы каждые шесть – восемь дней. За полгода в рационе тигрицы присутствовали: гималайский медведь, волк, косуля, кабан и изюбрь", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на лося тигрица Филиппа, которой 2,5 года, пока не охотилась.

"Фотографии из заказника "Журавлиный", где живёт полосатое семейство тигра Бориса, показывают, что чувствуют себя тигры прекрасно: хорошо знакомые маркировочные столбы стабильно посещаются, в рационе хищников присутствуют копытные", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в "фотоловушки" чаще всего попадает Борис, а тигрица Светлая ведет себя осторожно. Специалисты связывают это с материнством хищницы. На фотографиях тигрица зафиксировалась первый раз без специального ошейника. Теперь ее будут различать по полоскам.

Тигры Боря и Светлая находились вместе в центре реабилитации. Светлую выпустили в 2014 году в заказнике "Журавлиный" в ЕАО, а Борю — в Амурской области. Борю вместе с двумя другими тигрятами-сиротами Кузей и Илоной выпускал на волю президент РФ Владимир Путин. Спустя почти 1,5 года Боря преодолел сотни километров и добрался до "Журавлиного", чтобы вновь в декабре 2015 года встретить Светлую. Весной 2017 года экологи сообщали о появлении у пары тигрят.