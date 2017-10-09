Депутат ГД рассказал, почему контактные зоопарки могут оказаться вне закона

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Поправка, включенная в законопроект об ответственном обращении с животными, запрещает зоопарки, основной деятельностью которых является предоставление услуги по физическому контакту с животными, так как животные в таких организациях принуждаются к общению с человеком, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов ("Единая Россия").
"Будет запрещена деятельность зоопарков, основная деятельность которых будет как раз в предоставлении услуги по физическому контакту с животными… Контактный зоопарк в чистом виде… противоречит принципам закона об ответственном обращении с животными. Но при этом никто не ставит цель исключить возможность контакта человека с животным в таких профессиональных организациях. Это не должно быть основной деятельностью. То, что сейчас происходит, когда берутся животные, загоняются в небольшие, по сути, пространства, и фактически происходит в какой-то степени обязательный для животного контакт с человеком. То есть, именно такой вид деятельности, предполагается, что он будет невозможен", — сказал Панов РИА Новости.
"Должно быть выполнено обязательно требование: чтобы животное в случае своего нежелания коммуникации с человеком могло уйти и имело специальную зону укрытия от человека. Потому что понуждение любого животного к физическому контакту однозначно противоречит нормальному отношению к природе", — считает депутат. Парламентарий добавил, что в настоящий момент данная норма является поправкой ко второму чтению законопроекта об ответственном обращении с животными, которую комитет одобрил в июле. "Это все уже есть в тексте", — отметил он.
Панов добавил, что лицензирование таких организации необходимо, чтобы обеспечить ответственное отношение и обращение с животными и чтобы эти животные были безопасны для людей. "Чтобы мы были максимально спокойны в плане того, что лев или тигр никуда не убежал или во время выступления не нанес ущерб жителям нашей страны", — отметил депутат.