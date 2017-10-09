Депутат ГД рассказал, почему контактные зоопарки могут оказаться вне закона

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Поправка, включенная в законопроект об ответственном обращении с животными, запрещает зоопарки, основной деятельностью которых является предоставление услуги по физическому контакту с животными, так как животные в таких организациях принуждаются к общению с человеком, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов ("Единая Россия").

Ранее первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников (КПРФ) сообщил, что правительство попросило перенести рассмотрение законопроекта об ответственном отношении к животным во втором чтении на осеннюю сессию. В воскресенье, 8 октября, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева ("Единая россия") заявила, что Госдума может принять закон об ответственном отношении к животным, предусматривающий, в частности, запрет контактных зоопарков, в ближайшие месяцы.

"Будет запрещена деятельность зоопарков, основная деятельность которых будет как раз в предоставлении услуги по физическому контакту с животными… Контактный зоопарк в чистом виде… противоречит принципам закона об ответственном обращении с животными. Но при этом никто не ставит цель исключить возможность контакта человека с животным в таких профессиональных организациях. Это не должно быть основной деятельностью. То, что сейчас происходит, когда берутся животные, загоняются в небольшие, по сути, пространства, и фактически происходит в какой-то степени обязательный для животного контакт с человеком. То есть, именно такой вид деятельности, предполагается, что он будет невозможен", — сказал Панов РИА Новости.

"Должно быть выполнено обязательно требование: чтобы животное в случае своего нежелания коммуникации с человеком могло уйти и имело специальную зону укрытия от человека. Потому что понуждение любого животного к физическому контакту однозначно противоречит нормальному отношению к природе", — считает депутат. Парламентарий добавил, что в настоящий момент данная норма является поправкой ко второму чтению законопроекта об ответственном обращении с животными, которую комитет одобрил в июле. "Это все уже есть в тексте", — отметил он.

Также будущий закон предполагает лицензирование для организаций, которые официально обращаются с животными, сказал Панов. "У нас есть животные, которые могут находиться в домашних условиях, мы понимаем, что это — кошки, собаки. Но согласитесь, крокодила или льва мы бы не хотели в соседнем (подъезде). Мы предполагаем, что появится список запрещенных к содержанию к домашних условиях животных. Обращение с такими животными, из этого запрещенного списка, возможно (будет — ред.) только в профессиональных организациях, таких, как зоопарки, цирки, океанариумы, дельфинарии. Соответственно, эти организации должны будут проходить обязательную процедуру лицензирования", — рассказал парламентарий.

Панов добавил, что лицензирование таких организации необходимо, чтобы обеспечить ответственное отношение и обращение с животными и чтобы эти животные были безопасны для людей. "Чтобы мы были максимально спокойны в плане того, что лев или тигр никуда не убежал или во время выступления не нанес ущерб жителям нашей страны", — отметил депутат.