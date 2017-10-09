Проект о платной регистрации домашних животных планируют внести в ГД

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Законопроект о ветеринарной безопасности, который определит, каким образом будет осуществляться платная регистрация домашних животных в регионах, может быть внесен в Госдуму в ближайшее время, заявил РИА Новости зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов ("Единая Россия").

"Правительство за те два месяца, что у нас длится сейчас пауза (летние каникулы в Госдуме — ред.), разработали уже полностью проект правил по учету и идентификации животных, и сейчас фактически идут завершающие моменты по принятию данного нормативного документа, подзаконного нормативного документа. Разработан закон о ветеринарной безопасности, который на сегодняшний день снимает один из самых главных вопросов: каким образом будет осуществляться учет и идентификация животных в субъектах. Соответственно это два параллельных процесса. Поэтому в ближайшее время мы ждем как раз внесения в Государственную думу закона о ветеринарной безопасности, вместе уже, соответственно, с проектом подзаконного акта, правил учета и идентификации животных", — сказал Панов РИА Новости.

Парламентарий добавил, что за процесс регистрации предполагается плата. "Но на сегодняшний день, пока мы не видим этих правил, я даже не могу сказать, о каких цифрах идет речь", — пояснил зампред думского комитета по экологии.

Панов также отметил, что законопроект закрепляет внутреннюю "развилку" по чипированию, которая будет добровольной. "Если человек с животным хочет провести чипирование, пожалуйста, чипируй, и, соответственно, это будет зафиксировано уже в государственном реестре животных. Либо, пожалуйста, ты можешь просто в реестре зафиксировать факт владения этим животным. То есть это будет на выбор владельца, что разумно", — выразил свое мнение парламентарий.

Депутат также подчеркнул, что в нормах документа обязательно должен быть предусмотрен переходный период. "Мы с вами прекрасно понимаем, что начать и сказать: "Уважаемые владельцы животных, за два дня зарегистрируйте ваше животное" — это неправильно и будет выглядеть, скажем так, неуважительно по отношению к владельцам животных", — отметил Панов.

Парламентарий объяснил, что необходимость принятия данных норм вызвана тем, что в 2015 году в рамках закона "О ветеринарии" были приняты нормы, которые предполагают учет и идентификацию таких домашних животных, как кошки и собаки. "То есть уже предполагается, что у нас эта норма должна действовать на всей территории Российской Федерации. Так как не был принят подзаконный акт, который позволяет понять, как осуществляется (учет домашних животных – ред.), то, соответственно, эта норма не была реализована на протяжении двух лет", — рассказал Панов.

"Мы просили правительство (РФ) уточнить данный вопрос, потому что многие зоозащитники говорили о том, что отсутствие на сегодняшний день… регистрации домашних животных своим владельцем, к сожалению, по-прежнему создает возможность для недобросовестных владельцев отказываться от своих животных, а во-вторых, уходить от ответственности в случае, если это животное совершило какой-либо ущерб имуществу или здоровью других граждан", — заключил зампред комитета Госдумы.