Ручная работа: Берлускони подарил Путину пододеяльник

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони приехал в Сочи на день рождения своего друга, президента России Владимира Путина, отметившего свое 65-летие, и подарил ему вышитый пододеяльник. Об этом пишет итальянская газета Сorriere della Sera.

На пододеяльнике изображено рукопожатие Путина и Берлускони на фоне известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.

Информацию о подарке подтвердили РИА Новости в компании по производству постельного белья. По словам главы фирмы Микеле Каскавилла, пошив пододеяльника размера king-size занял около шести часов. Для изготовления постельного белья использовалась машинная печать, а упаковку сделали вручную. "Для нас это большая честь сделать подарок для президента Путина", — отметил Каскавилла.

Давние друзья

Путин и Берлускони являются давними друзьями, они неоднократно ездили друг к другу с официальными и частными визитами. В сентябре 2015 года, в частности, экс-премьер Италии посетил Крым, а несколькими месяцами ранее встретился с президентом России на Алтае.

Вереница телефонных разговоров

При этом Берлускони неизменно поддерживает позицию России по украинской проблеме и регулярно критикует Запад за его политику в отношении Москвы, называя ее "опрометчивой и далекой от конструктивного духа".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ранее отвечая на вопрос о том, как Путин будет праздновать свое 65-летие, отметил, что у главы государства запланировала целая серия разговоров по телефону.

Что еще дарили Путину

"Традиционно Путин празднует день рождения… чаще он это делает с родными и близкими, иногда он это делает со своими коллегами по работе. Я вам могу сказать насчет завтрашнего дня (субботы — ред.) лишь одно, что целая вереница телефонных разговоров (запланирована), президент будет получать поздравления, эти разговоры уже запланированы… И в середине дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", — рассказал Песков.

Владимир Путин получает на дни рождения самые разнообразные подарки. По словам Пескова, традиционно большая часть из них направляется в библиотеку президента и хранится там, но некоторые подарки от знакомых и друзей глава государства оставляет себе.

В коллекции подарков, преподнесенных Путину, значатся копия шапки Мономаха, изготовленная российскими ювелирами к 50-летнему юбилею главы государства, карта федеральных округов, выполненная из уральской яшмы. Среди других подарков, которые вручали президенту, — живой крокодил, уссурийский тигренок, золотая бутса, преподнесенная главным тренером сборной России по футболу, и бутылка воды "крепостью 90 градусов широты", набранная на месте запуска баллистической ракеты на Северном полюсе.