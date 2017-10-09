Крым впервые принимает съезд представителей украинских диаспор

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму впервые состоится международный съезд представителей украинских диаспор из различных стран, которые готовы заявить, что киевский режим не имеет права говорить от имени всего украинского народа, сообщил РИА Новости глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

"Крым выбран для международного съезда закономерно. Именно здесь украинские диаспоры готовы заявить всему мировому сообществу, что киевский режим не имеет право выступать от имени всего украинского народа", — сказал РИА Новости Смирнов.

В форуме, в том числе примут участие представители из Украины, а также украинских диаспор из Белоруссии и Молдавии.

Официальная программа начнется с возложения цветов к памятнику украинскому поэту и мыслителю Тарасу Шевченко, затем состоится посещение музея украинской вышивки имени Героя Украины Веры Роик и классов с украинским языком обучения в Симферопольской академической гимназии.

Центральным событием станет международный круглый стол на тему: "Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом".

По данным последней переписи в Крыму проживает около 300 тысяч украинцев. Украинский язык, согласно Конституции Крыма, наравне с русским и крымско-татарским, признан государственным. В республике также зарегистрирована и активно функционирует украинская община.

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