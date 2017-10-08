Берлускони подарил Путину пододеяльник

РИМ, 8 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони побывал в Сочи на дне рождения своего друга, президента России Владимира Путина, и подарил ему вышитый пододеяльник ручной работы, сообщает в воскресенье итальянская газета Сorriere della Sera.

В компании по производству постельного белья, ставшей исполнителем необычного заказа, подтвердили РИА Новости эту информацию.

На пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков на фоне известных достопримечательностей России и Италии – Собора Василия Блаженного и Колизея.

Российский президент в субботу отпраздновал свое 65-летие. Его и Берлускони связывают давние добрые, дружеские отношения. Они неоднократно приезжали друг к другу с частными и государственными визитами. Так, в конце сентября 2015 года Берлускони побывал в Крыму, а несколькими месяцами ранее приезжал к Путину на Алтай.

Берлускони — один из немногих европейских политиков, который полностью поддержал позицию России по украинскому кризису. Действия западной дипломатии в отношении России после присоединения Крыма он охарактеризовал тогда как "опрометчивые и далекие от конструктивного духа". Кроме того, ветеран итальянской политики подверг критике решение приостановить встречи в формате "большой восьмерки" с участием России, назвав его "антиисторическим и контрпродуктивным".