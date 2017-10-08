Теплоход "Князь Владимир" вышел из Сочи в заключительный круиз

СОЧИ, 8 окт – РИА Новости. Теплоход "Князь Владимир" вышел в воскресенье из Сочи в завершающий круиз в навигацию 2017 года, на его борту находится пятитысячный пассажир лайнера.

К заключительному рейсу теплоход подошел с хорошими результатами, перевезя более 5 тысяч человек. Перед началом рейса прошла торжественная встреча пятитысячного пассажира, которым оказался житель Петербурга Евгений Гужва. Вместе с супругой Еленой они впервые отправились в круиз по Черному морю. В подарок юбилейному пассажиру предоставили каюту класса люкс и подарочный сертификат на ужин в ресторане теплохода.

"Это путешествие мы запланировали еще в начале лета. Раньше были в зарубежных круизах по Скандинавии. Теперь посмотрим, как обстоит дело на Черном море. Не ожидали, что именно мне выпадет честь стать юбилейными пассажиром, до этого никогда так не везло. Очень приятно", — рассказал пассажир.

Последний в этом году рейс теплохода оказался минимальным по загрузке — в путешествие отправились 160 пассажиров. По словам генерального директора компании-оператора круиза ООО "Черноморские круизы" Максима Кондратенко, это связано с тем, что в этот раз в других городах на рейс не будет подсадки пассажиров. Для гостей лайнера подготовлена новая круизная программа, упор в которой сделан на развлечения и питание.

"Мы многое поменяли. Сейчас у нас новая анимация, начиная с зарядки, йоги, пробежки и заканчивая вечерними шоу с саксофоном, джазом и другими мероприятиями. Также на теплоходе новый шеф-повар, подготовивший новое меню. Мы хотим, чтобы наши пассажиры получили массу хороших впечатлений. В 2018 году навигация "Князя Владимира" стартует с мая, продажи билетов начнутся с декабря текущего года", — рассказал журналистам Кондратенко.

Теплоход "Князь Владимир" совершает круизы между Краснодарским краем и Крымским полуостровом по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи. Первый рейс по этому круизному маршруту, запущенному по поручению президента России Владимира Путина, вышел в море 11 июня с 250 пассажирами на борту. За период навигации 2017 года осуществлено 18 рейсов. Средняя загрузка корабля составила 50%.