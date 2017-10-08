Закон о контактных зоопарках могут принять в ближайшие месяцы, заявили в ГД

ПЯТИГОРСК, 8 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Госдума может принять закон об ответственном отношении к животным, предусматривающий, в частности, запрет контактных зоопарков, в ближайшие месяцы, сообщила глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды РФ Ольга Тимофеева.

"Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия. Это вопрос, могу сказать, ближайших месяцев", — сказала Тимофеева в рамках форума "Молодежка ОНФ" в Ставрополе.

По ее словам, в законе будет прописан запрет на содержание в домашних условиях диких животных, запрет передвижных дельфинариев, контактных зоопарков и притравочных станций.

Депутат отметила, что также важно найти механизмы обязательной вакцинации домашних животных и их чипирования.

Документ предусматривает административную и, в отдельных случаях, уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Он регулирует общественные отношения, связанные с обращением с домашними, служебными, безнадзорными животными, животными цирков, зоопарков.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении еще в 2011 году. Второе чтение законопроекта ожидалось через шесть лет в последние недели весенней сессии нижней палаты парламента. Однако правительство попросило перенести рассмотрение законопроекта на осеннюю сессию.

В сентябре Тимофеева сообщала, что в Госдуме ожидают ответ от правительства по законопроекту об ответственном отношении к животным. Как она отмечала, в плане законодательных инициатив его рассмотрение стоит на ноябрь.