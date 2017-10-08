Центральный участок "зеленой" ветки московского метро закроют в воскресенье

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Центральный участок Замоскворецкой линии московского метро от "Новокузнецкой" до "Белорусской" будет закрыт в воскресенье, 8 октября, из-за капремонта путей и обновления инфраструктуры, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

В этот день на вход и выход закроют станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная". Поезда будут ходить только на участках "Речной вокзал" – "Белорусская" и "Новокузнецкая" – "Алма-Атинская".

"На время закрытия центрального участка Замоскворецкой линии пассажиры смогут воспользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых", — говорится в сообщении.

В полном объеме линия возобновит работу 9 октября с открытием метро.

За время перекрытия специалисты проведут основные ремонтно-профилактические работы по оздоровлению путевой инфраструктуры и повышению уровня комфорта пассажиров.