Российские и американский нефтегазовые вузы будут сотрудничать

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Ведущие российские и американский вузы в области ТЭК — Университет Rice (Хьюстон, Техас), РГУ нефти и газа имени Губкина (Москва) и Уфимский государственный нефтяной технический университет подписали в субботу меморандум о взаимопонимании и содействии, говорится в заявлении торгпредства РФ в США, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Подписание проходило на полях форума "Российская энергетическая неделя" в Москве в рамках специальной бизнес-миссии торгпредства.

"Данные соглашения позволяют привлечь дополнительные инвестиции и передовые технологии в Россию, будут способствовать продвижению образовательных и исследовательских программ в области нефтегазового дела, коммерциализации вузовских разработок", — рассказал РИА Новости торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

По мнению специального представителя Университета Rice, советника исполнительного директора Майкла Мура, проведенные встречи служат убедительным доказательством того, что укрепление российско–американских отношений является взаимовыгодным процессом, а подписанные меморандумы о межвузовском взаимодействии создают прочный фундамент для дальнейшего роста в этом направлении.

Подписание данных соглашений стало результатом круглого стола, который прошел в Хьюстоне в мае. Российские нефтегазовые вузы и Rice при поддержке торгпредства по его итогам заявили о намерении готовить управленческие кадры в энергетике, а также обмениваться студентами и научными наработками. Поддержку проекту уже выразили крупнейшие нефтегазовые компании России и США.

В конце июля торгпредство России и Rice подписали меморандум. Тогда соглашение открыло возможности для расширения международного сотрудничества для всех вузов РФ с Rice, в первую очередь, в области обмена технологиями и подготовки кадров в нефтегазовой отрасли.