СПЧ: полиция действовала без нарушений на несогласованной акции в Москве

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Правозащитники, наблюдавшие за несогласованной акцией в Москве в субботу, не отметили нарушений в действиях полиции, по их данным, были задержаны несколько человек, но все они уже отпущены, сообщил РИА Новости член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин.

Несогласованная акция прошла в центре Москвы в субботу. Ее участники собрались примерно в 14.00 у памятника Пушкину, затем колонной прошли по тротуару по Тверской улице до здания Государственной Думы и обратно. По ходу движения к собравшимся через громкоговорители обращались сотрудники полиции, призывая участников несанкционированной акции разойтись. В пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили, что в акции приняли участие около 700 человек (если считать с представителями СМИ).

"По нашим данным, которые нам предоставило ГУВД, вроде бы задержанных нет. По данным ОНК, задержаны несколько человек, но все они отпущены. Каких-либо нарушений в действиях полиции нами не выявлено", — сообщил Бабушкин, возглавляющий в СПЧ комиссию по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений.

Собеседник агентства уточнил, что сам не был непосредственно в месте проведения акции, но там присутствовали члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК), от которых он получил информацию о ходе мероприятия.