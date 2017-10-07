СПЧ: полиция действовала без нарушений на несогласованной акции в Москве

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Правозащитники, наблюдавшие за несогласованной акцией в Москве в субботу, не отметили нарушений в действиях полиции, по их данным, были задержаны несколько человек, но все они уже отпущены, сообщил РИА Новости член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин.
"По нашим данным, которые нам предоставило ГУВД, вроде бы задержанных нет. По данным ОНК, задержаны несколько человек, но все они отпущены. Каких-либо нарушений в действиях полиции нами не выявлено", — сообщил Бабушкин, возглавляющий в СПЧ комиссию по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений.
Собеседник агентства уточнил, что сам не был непосредственно в месте проведения акции, но там присутствовали члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК), от которых он получил информацию о ходе мероприятия.