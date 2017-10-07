Российские соотечественники в Польше обсудили столетие русской революции

ВАРШАВА, 7 окт — РИА Новости. Делегаты всепольской конференции российских соотечественников "100-летие русской революции – трудный путь единения русского мира" высказали озабоченность в связи с попытками фальсифицировать события 100-летней давности.

"Среди соотечественников в Польше формируется широкое понимание характера революции, как величайшего события современной истории, с учетом всех его сложностей", — говорится в итоговой декларации конференции, которая прошла в Варшаве в субботу.

Делегаты конференции выражают "серьезную озабоченность в связи с попытками некоторых историков и политиков как в России, так и за рубежом, фальсифицировать события 100-летней давности".

При этом участники мероприятия отмечают консолидирующую роль таких гражданских инициатив, как акция "Бессмертный полк", другие памятные мероприятия в честь Дня Победы.

При этом участники конференции были единодушны во мнении "о недопустимости нового раскола в диаспоре по политическим либо историческим основаниям". Делегаты выступают за "дальнейшую консолидацию российской зарубежной общины и укрепление ее устойчивых связей с исторической Родиной".

Особое значение участники конференции придают сохранению русского языка, русской истории и культуры, в первую очередь в молодежном крыле диаспоры.

При этом в итоговой декларации выражается поддержка "политике России, направленной на защиту прав и законных интересов соотечественников, содействие консолидации зарубежного русского мира".

"Конференция выражает признательность правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), МИД России, Россотрудничеству, Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, фонду "Русский мир", правительству Москвы, посольству РФ в Польше и представительству Россотрудничества в Республике Польша за внимание к организациям соотечественников и поддержку их инициатив", — говорится в итоговом документе.