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Общество

Российские соотечественники в Польше обсудили столетие русской революции

17:0107.10.2017
(обновлено: 17:16 07.10.2017)
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ВАРШАВА, 7 окт — РИА Новости. Делегаты всепольской конференции российских соотечественников "100-летие русской революции – трудный путь единения русского мира" высказали озабоченность в связи с попытками фальсифицировать события 100-летней давности.

Освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости / Петр Бернштейн
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"Среди соотечественников в Польше формируется широкое понимание характера революции, как величайшего события современной истории, с учетом всех его сложностей", — говорится в итоговой декларации конференции, которая прошла в Варшаве в субботу.

Делегаты конференции выражают "серьезную озабоченность в связи с попытками некоторых историков и политиков как в России, так и за рубежом, фальсифицировать события 100-летней давности".

При этом участники мероприятия отмечают консолидирующую роль таких гражданских инициатив, как акция "Бессмертный полк", другие памятные мероприятия в честь Дня Победы.

При этом участники конференции были единодушны во мнении "о недопустимости нового раскола в диаспоре по политическим либо историческим основаниям". Делегаты выступают за "дальнейшую консолидацию российской зарубежной общины и укрепление ее устойчивых связей с исторической Родиной".

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Особое значение участники конференции придают сохранению русского языка, русской истории и культуры, в первую очередь в молодежном крыле диаспоры.

При этом в итоговой декларации выражается поддержка "политике России, направленной на защиту прав и законных интересов соотечественников, содействие консолидации зарубежного русского мира".

"Конференция выражает признательность правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), МИД России, Россотрудничеству, Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, фонду "Русский мир", правительству Москвы, посольству РФ в Польше и представительству Россотрудничества в Республике Польша за внимание к организациям соотечественников и поддержку их инициатив", — говорится в итоговом документе.

«Герои и жертвы революции»
© Princeton University Digital LibertyСтали орлы из рабов.
Отчего?
Спроси рабочего.Рабочий. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Стали орлы из рабов.
Отчего?
Спроси рабочего.
© Princeton University Digital LibertyЕсли красное знамя рдеется,
если люди дорвались до света,
это дело красноармейца,
первой опоры Совета.Красноармеец. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Если красное знамя рдеется,
если люди дорвались до света,
это дело красноармейца,
первой опоры Совета.
© Princeton University Digital LibertyЭх! и потрудилась для дела свобод рука
батрака.Батрак. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Эх! и потрудилась для дела свобод рука
батрака.
© Princeton University Digital LibertyПотрудился в октябре я,
день и ночь буржуев брея.Матрос. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Потрудился в октябре я,
день и ночь буржуев брея.
© Princeton University Digital LibertyДовольно купчихам строчить тряпицы.
Золотом знамя теперь расшей-ка!
Октябрь идет, пора торопиться.
Вперед, швейка!Швея. Героиня революции.
© Princeton University Digital Liberty
Довольно купчихам строчить тряпицы.
Золотом знамя теперь расшей-ка!
Октябрь идет, пора торопиться.
Вперед, швейка!
© Princeton University Digital LibertyДовольно поотносились ласково,
заждались Нева, Фонтанка и Мойка.
Прачка! Буржуя иди прополаскивать!
Чтоб был белее, в Неве промой-ка!Прачка. Героиня революции.
© Princeton University Digital Liberty
Довольно поотносились ласково,
заждались Нева, Фонтанка и Мойка.
Прачка! Буржуя иди прополаскивать!
Чтоб был белее, в Неве промой-ка!
© Princeton University Digital LibertyЕсли белогвардеец задрожит, как лист,
и кучи его рассыплются, воя,-
это едет автомобилист
машиной броневою.Автомобилист. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Если белогвардеец задрожит, как лист,
и кучи его рассыплются, воя,-
это едет автомобилист
машиной броневою.
© Princeton University Digital LibertyЭто я о врагах - где конный, где пеший -
восставшим товарищам слал депеши.Телеграфист. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Это я о врагах - где конный, где пеший -
восставшим товарищам слал депеши.
© Princeton University Digital LibertyНи сайка не достанется, ни рожь никому,
коли забудем железнодорожника мы.Железнодорожник. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Ни сайка не достанется, ни рожь никому,
коли забудем железнодорожника мы.
© Princeton University Digital LibertyРезвясь, жила синица-птица
за морем и за водами.
И день и ночь бедняге снится,
как он владел заводами.Заводчик. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Резвясь, жила синица-птица
за морем и за водами.
И день и ночь бедняге снится,
как он владел заводами.
© Princeton University Digital LibertyВсе буржуи в панике -
отобрали банки.
Долю не найдешь другую
тяжелей банкирочной -
встал, селедками торгуя,
на углу у Кирочной.Банкир. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Все буржуи в панике -
отобрали банки.
Долю не найдешь другую
тяжелей банкирочной -
встал, селедками торгуя,
на углу у Кирочной.
© Princeton University Digital LibertyУ кого кулак, как пуд?
Кто свиньи щекастей?
Отобрали всё,- капут
помещичьей касте.Помещик. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
У кого кулак, как пуд?
Кто свиньи щекастей?
Отобрали всё,- капут
помещичьей касте.
© Princeton University Digital LibertyБочки коньяку лакал,
нынче сдох от скуки ж.
И теперь из кулака
стал я просто кукиш.Кулак. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Бочки коньяку лакал,
нынче сдох от скуки ж.
И теперь из кулака
стал я просто кукиш.
© Princeton University Digital LibertyРасстрелялись парни,
беспокойство барыне.
Надоел хозяйке пост,
самолично стала в хвост.Барыня. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Расстрелялись парни,
беспокойство барыне.
Надоел хозяйке пост,
самолично стала в хвост.
© Princeton University Digital LibertyРазвевались флаги ало
по России-матушке.
Больше всех попам попало,
матушке и батюшке.Поп. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Развевались флаги ало
по России-матушке.
Больше всех попам попало,
матушке и батюшке.
© Princeton University Digital LibertyСидел себе, попивал и покрадывал.
Упокой, господи, душу бюрократову.Бюрократ. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Сидел себе, попивал и покрадывал.
Упокой, господи, душу бюрократову.
© Princeton University Digital LibertyИ честь никто не отдает,
и нет суконца алого,-
рабочему на флаг пошла
подкладка генералова.Генерал. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
И честь никто не отдает,
и нет суконца алого,-
рабочему на флаг пошла
подкладка генералова.
© Princeton University Digital LibertyЭх, пойду, мои отцы,
с горя нализаться я.
Света близятся концы -
национализация.Купец. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Эх, пойду, мои отцы,
с горя нализаться я.
Света близятся концы -
национализация.
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