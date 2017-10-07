Российские соотечественники в Польше обсудили столетие русской революции

ВАРШАВА, 7 окт — РИА Новости. Делегаты всепольской конференции российских соотечественников "100-летие русской революции – трудный путь единения русского мира" высказали озабоченность в связи с попытками фальсифицировать события 100-летней давности.
Делегаты конференции выражают "серьезную озабоченность в связи с попытками некоторых историков и политиков как в России, так и за рубежом, фальсифицировать события 100-летней давности".
При этом участники мероприятия отмечают консолидирующую роль таких гражданских инициатив, как акция "Бессмертный полк", другие памятные мероприятия в честь Дня Победы.
При этом участники конференции были единодушны во мнении "о недопустимости нового раскола в диаспоре по политическим либо историческим основаниям". Делегаты выступают за "дальнейшую консолидацию российской зарубежной общины и укрепление ее устойчивых связей с исторической Родиной".
При этом в итоговой декларации выражается поддержка "политике России, направленной на защиту прав и законных интересов соотечественников, содействие консолидации зарубежного русского мира".
"Конференция выражает признательность правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), МИД России, Россотрудничеству, Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, фонду "Русский мир", правительству Москвы, посольству РФ в Польше и представительству Россотрудничества в Республике Польша за внимание к организациям соотечественников и поддержку их инициатив", — говорится в итоговом документе.
Отчего?
Спроси рабочего.
если люди дорвались до света,
это дело красноармейца,
первой опоры Совета.
батрака.
день и ночь буржуев брея.
Золотом знамя теперь расшей-ка!
Октябрь идет, пора торопиться.
Вперед, швейка!
заждались Нева, Фонтанка и Мойка.
Прачка! Буржуя иди прополаскивать!
Чтоб был белее, в Неве промой-ка!
и кучи его рассыплются, воя,-
это едет автомобилист
машиной броневою.
восставшим товарищам слал депеши.
коли забудем железнодорожника мы.
за морем и за водами.
И день и ночь бедняге снится,
как он владел заводами.
отобрали банки.
Долю не найдешь другую
тяжелей банкирочной -
встал, селедками торгуя,
на углу у Кирочной.
Кто свиньи щекастей?
Отобрали всё,- капут
помещичьей касте.
нынче сдох от скуки ж.
И теперь из кулака
стал я просто кукиш.
беспокойство барыне.
Надоел хозяйке пост,
самолично стала в хвост.
по России-матушке.
Больше всех попам попало,
матушке и батюшке.
Упокой, господи, душу бюрократову.
и нет суконца алого,-
рабочему на флаг пошла
подкладка генералова.
с горя нализаться я.
Света близятся концы -
национализация.