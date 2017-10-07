Компании продавали путевки без обратных билетов "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Туроператоры продавали путевки для туристов с рейсами авиакомпании "ВИМ-Авиа" фактически без обратных билетов и об этих проблемах не извещали регуляторов авиаотрасли, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией и присутствовавший на штабах Минтранса по ситуации с вывозом пассажиров "ВИМ-Авиа".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

Билет в одну сторону

О том, что большинство туристов, которые не смогли вернуться в Россию из-за проблем с "ВИМ-Авиа", не имели обратных билетов в конце сентября текущего года говорил на оперативном совещании министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Туроператоры не имеют права отправлять туристов без обратного билета! Это прямое нарушение Федерального закона и постановления правительства от 22 сентября 2014 года", — подчеркивал Мединский. Он потребовал от Ростуризма немедленно пресечь нарушения и обеспечить мониторинг по каждому туроператору.

"Есть закон о туризме, в соответствии с которым туроператор должен давать туристам пакет документов с билетом туда-обратно. Схема такая: туроператор бронирует билет для туриста у авиакомпании туда-обратно, а авиакомпания выдает туроператору электронный ключ, чтобы выписать билет для пассажира туда и обратно", — говорит источник РИА Новости.

То есть до того, как турист вылетел за границу должен быть билет туда и обратно. "ВИМ-Авиа" по поручению своего собственника выдавала электронный ключ туроператорам для билетов только в одну сторону, а обратную сторону — нет. Туроператоры должны были сразу же сообщить об этом нарушении в прокуратуру и другие надзорные ведомства", — поясняет собеседник агентства.

Регуляторы не в курсе

По словам источника, в некоторых случаях электронный ключ к обратному билету выдавался только за сутки до обратного вылета. "ВИМ-Авиа", продолжает собеседник, продавала билеты туроператорам по 70-90 долларов на пассажира, тогда как у других авиакомпаний это стоило 120-150 долларов. При этом, добавляет источник, стоимость самого турпакета не уменьшалась.

"То есть туроператоры шли на нарушение закона о туризме, имея билет для пассажиров только в одну сторону. Такая схема применялась "ВИМ-Авиа" с конца мая. Были случаи, когда у туристов на руках в турпакете были якобы обратные билеты, но это были просто данные о рейсе, а не билет самой "ВИМ-Авиа", — рассказывает источник.

Эта информация, продолжает собеседник, стала известна Минтрансу и Росавиации только после того, как начались заседания оперативных штабов по ситуации с "ВИМ-Авиа".

"Регуляторам авиаотрасли об этом известно не было, так как это коммерческие взаимоотношения между туроператором и авиакомпанией. О продаже билетов только в одну сторону стало известно на заседаниях штабов", — говорит источник.

Представители Росавиации и Минтранса не стали комментировать информацию.