Королю Сальману присвоили звание Почетного доктора МГИМО

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Королю Саудовской Аравии Сальману Бен Абдель Азизу Аль Сауду присвоили звание Почетного доктора МГИМО, передает корреспондент РИА Новости.
Награда саудовскому монарху вручена за "огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между нашими странами".
В эти дни проходит первый визит правящего короля Саудовской Аравии в Россию. В четверг он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Монарх выразил благодарность за присвоение ему звания. "Наше королевство уделяет особое внимание воспитанию нового поколения, которое будет участвовать в строительстве мировой цивилизации. Нет сомнения в том, что важной основой развития общества является наука, инновации, совершенствование технологий и человеческого капитала. С этой высокой трибуны я призываю институты и научно-исследовательские центры наших дружественных стран протянуть мосты взаимодействия и сотрудничества во имя укрепления целеустремленного диалога", — сказал он.