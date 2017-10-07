Королю Сальману присвоили звание Почетного доктора МГИМО

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Королю Саудовской Аравии Сальману Бен Абдель Азизу Аль Сауду присвоили звание Почетного доктора МГИМО, передает корреспондент РИА Новости.

Этим званием в разные годы удостаивались многие выдающиеся зарубежные государственные и общественные деятели, а также ученые, работающие в области международных отношений. Так, Почетными докторами МГИМО являются бывший президент Франции Николая Саркози, президент Армении Серж Саргсян, князь Монако Альбер II, президент Турции Тайип Эрдоган, экс-генсек ООН Пан Ги Мун и другие.

Награда саудовскому монарху вручена за "огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между нашими странами".

В эти дни проходит первый визит правящего короля Саудовской Аравии в Россию. В четверг он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

В церемонии присвоения звания Почетного доктора МГИМО приняли участие ректор МГИМО Анатолий Торкунов и министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Монарх выразил благодарность за присвоение ему звания. "Наше королевство уделяет особое внимание воспитанию нового поколения, которое будет участвовать в строительстве мировой цивилизации. Нет сомнения в том, что важной основой развития общества является наука, инновации, совершенствование технологий и человеческого капитала. С этой высокой трибуны я призываю институты и научно-исследовательские центры наших дружественных стран протянуть мосты взаимодействия и сотрудничества во имя укрепления целеустремленного диалога", — сказал он.