ОНФ подготовил ко дню рождения Путина видеоролик с поздравлениями

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) опубликовал видеоролик с поздравлениями от известных россиян президенту страны Владимиру Путину, который в субботу празднует 65-летние.

"Теплые слова в адрес главы государства произнесли: певицы Полина Гагарина и Максим, музыкант Алексей Воробьев, российский актер театра и кино Андрей Мерзликин, телеведущий Сангаджи Тарбаев, финалист конкурса "Новая Волна-2017" Стас Море, ведущий "Русского радио" Дмитрий Оленин, актер Тимур Тания, победитель шоу "Голос" Сергей Волчков и многие другие", — говорится в сообщении ОНФ.

Видеролик с поздравлениями президенту опубликован на канале ОНФ в YouTube.