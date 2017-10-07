Врио главы Приморья заявил, что намерен решить проблему плохих дорог в крае

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Новый врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что намерен заняться вопросом восстановления дорог в крае, а также помогать решать проблему пробок во Владивостоке.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Владимира Миклушевского, и.о. губернатора Приморья назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко. В пятницу полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил Тарасенко администрации Приморского края и депутатскому корпусу.

"Думаю, что решу эту проблему. Думаю, должны сделать дороги. В городе пробки огромнейшие. Непродуманное движение, с городом хочу поговорить…. Надо как-то выравнивать…. Должен быть здесь мэр, надо вместе думать. Я готов помогать и участвовать, чтобы навести порядок", — сказал Тарасенко журналистам.

Он отметил, что в край уже пришел бизнес, ему надо помогать.

По словам Тарасенко, он намерен восстанавливать судоремонтный кластер в регионе, и на следующей неделе соберет глав всех профильных заводов. "На следующей неделе хочу все судоверфи собрать, созвать, послушать…. Интересная здесь вещь произошла. Люди из Нижнего Новгорода приехали в Находку и организовали здесь судоремонт. Пожили – никто не пришел, начинают разбегаться. Это ненормально. Я знал эту команду – отличнейшая команда. Теперь, получается, отсюда все бегут", — сказал Тарасенко журналистам.

"Мы восстановим, потому что такой кластер терять… мы еще не потеряли, но на грани. Потеряли столько рабочих рук и профессионалов", — добавил он.