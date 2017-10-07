В Приморье силовики представят планы борьбы с наводнениями

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Новый врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что силовые структуры края должны в течение недели представить планы предупреждения последствий паводков в регионе.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Владимира Миклушевского, и.о. губернатора Приморья назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко. В пятницу полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил Тарасенко администрации Приморского края и депутатскому корпусу.

"Мы с Юрием Петровичем Трутневым вчера встречались с силовиками, обсуждали… Мы боремся постоянно с какими-то наводнениями. Сделали бы какую-нибудь модель, что где надо укрепить. Получается, что край отвечает своими деньгами постоянно за тайфун, который пронесся, а потом край выкладывает деньги, потом люди уходят отсюда. Дайте моделирование, это ваши обязанности, вам государство деньги выделяет. Трутнев услышал и сказал, что ему представят в течение недели все эти (планы — ред.)", — сказал Тарасенко журналистам.