Участок линии метро от "Раменки" до "Рассказовки" в Москве запустят в марте

МОСКВА, 7 окт — РИА Недвижимость. Участок Калининско-Солнцевской линии Московского метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" запустят в марте 2018 года, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Я думаю, что мы к концу года закончим строительную готовность, где-то к марту 2018 года запустим полноценно с пассажирами", — сказал заммэра.

В участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" войдут станции "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

"К концу года мы планируем закончить строительную готовность. А в начале следующего года уже полноценно пустим эту станцию пассажирами. Эта станция готова на 80%, внутри идут полным ходом отделочные работы", — отметил заммэра, комментируя готовность строящейся станции "Мичуринский проспект".