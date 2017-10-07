Чемпионы запустили флешмоб #поздраВВь к юбилею Владимира Путина

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Известные российские спортсмены записали обращение в честь юбилея президента страны Владимира Путина.
Во флешмобе #поздраВВь, запущенном к 65-летию российского лидера, приняли участие олимпийские чемпионы Шамиль Сабиров (Москва-1980), Алексей Тищенко (Афины-2004, Пекин-2008), Егор Мехонцев (Лондон-2012), а также экс-чемпион мира среди профессионалов по версии WBA Федор Чудинов.
"Спасибо за все, что вы делаете для России. Желаю, чтобы, как и прежде, вы так же хорошо держали удар и били точно в ответ", — поздравил президента Чудинов.
"Благодарим вас за поддержку российского спорта, желаем крепкого здоровья и как можно дольше оставаться лидером нашей страны", — заявил Тищенко.
В субботу Владимир Путин отмечает 65-летие. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент проведет день рождения за работой, так как запланировал большое количество телефонных разговоров.