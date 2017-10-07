Чемпионы запустили флешмоб #поздраВВь к юбилею Владимира Путина

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Известные российские спортсмены записали обращение в честь юбилея президента страны Владимира Путина.

Во флешмобе #поздраВВь, запущенном к 65-летию российского лидера, приняли участие олимпийские чемпионы Шамиль Сабиров (Москва-1980), Алексей Тищенко (Афины-2004, Пекин-2008), Егор Мехонцев (Лондон-2012), а также экс-чемпион мира среди профессионалов по версии WBA Федор Чудинов.

"Как спортсмен спортсмену и единоборец — единоборцу, желаю вам побеждать в самых тяжелых жизненных схватках. Всего вам самого наилучшего!" — отметил Егор Мехонцев.

"Спасибо за все, что вы делаете для России. Желаю, чтобы, как и прежде, вы так же хорошо держали удар и били точно в ответ", — поздравил президента Чудинов.

"Благодарим вас за поддержку российского спорта, желаем крепкого здоровья и как можно дольше оставаться лидером нашей страны", — заявил Тищенко.

К поздравлениям присоединился и бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Рой Джонс —младший, ранее получивший российское гражданство.

В субботу Владимир Путин отмечает 65-летие. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент проведет день рождения за работой, так как запланировал большое количество телефонных разговоров.