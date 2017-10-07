Новый врио главы Приморья рассказал о жене и службе на подводном флоте

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт — РИА Новости. Новый врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко рассказал, что он служил на подводной лодке и о том, что его жена – простая женщина.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Владимира Миклушевского, и.о. губернатора Приморья назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко. В пятницу полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил Тарасенко администрации Приморского края и депутатскому корпусу.

"Тут нет секретов…, я поступил в Нахимовское училище, в 78-м году уехал из Владивостока, потом училище подводного плавания… (Дослужился — ред.) до командира подводной лодки. Были дальние походы, 18-месячные. Потом Вьетнам — Камрань — и лодка спецназнеачения. Капитан первого ранга", — рассказал Тарасенко

"Жена у меня простая женщина, сейчас домохозяйка, дети взрослые", — сказал Тарасенко журналистам во Владивостоке.