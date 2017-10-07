РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Ситуация с установленным в одном из парков Ростова-на-Дону памятником российским добровольцам получила новое развитие: глава города Виталий Кушнарев подписал официальное постановление об установке монумента "Героям Донбасса". При этом городская комиссия по наименованиям общественно значимых мест может потребовать снять это название, так как ранее оно не было согласовано.
Фальстарт на 1,5 месяца
Заместитель директора парка Артем Бухтияров в беседе с корреспондентом агентства 18 сентября заявил, что работы по установке памятника не ведутся, так как в администрацию парка еще не поступили соответствующие документы. Он объяснял, что пока не принято решение, что именно будет установлено на постаменте, по его словам, проводилось только облагораживание территории.
Уже 26 сентября Бухтияров рассказал РИА Новости, что принято принципиальное решение об установке памятника, хотя документы еще не поступили. Он отметил, что к работам по установке памятника можно будет приступить еще до поступления завизированного документа в администрацию парка. Стела без названия была установлена в парке рядом с футбольным стадионом "Олимп-2" уже 28 сентября.
"Члены комиссии выразили неудовлетворение тем, что работы по изготовлению и установке памятника начались до его официального согласования. Кроме того, подобная весьма деликатная в политическом смысле идея тем более должна была пройти, как положено, согласование в комиссии, чего вовремя не сделали и приступили к работам. Это нарушение существующего порядка установки памятников и памятных знаков в городе", — сообщил РИА Новости источник в городской администрации.
Памятник "Героям Донбасса"
В беседе с корреспондентом РИА Новости Оккерт заявил, что памятник будет называться "Героям Донбасса".
Высота памятника составляет 6,5 метра, стела с квадратным основанием облицована гранитными плитами, на ней установлен крест "Союза добровольцев Донбасса". Располагается стела в центре площадки круглой формы.
"Территорию вокруг стелы планируется благоустроить: установить уличную мебель и фонари, выполнить мощение тротуарной плиткой, организовать пандусы для маломобильных групп населения", — рассказали РИА Новости в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Ростова-на-Дону.
#citystreetsфото #donetsk #донецк— Донецк City Streets (@City_Donetsk) 6 октября 2017 г.
Тем временем в Ростове в парке Островского установили памятник "Героям Донбасса" pic.twitter.com/hRIXwlBDeC
Несогласованное название
Комиссия по наименованиям общественно значимых мест забраковала название "Героям Донбасса" по нескольким причинам. Источник в администрации города пояснил, что, по мнению членов комиссии, на территории Украины велась и еще продолжается гражданская война, в такой войне вообще не может быть героев. Также, по словам источника, название может быть воспринято киевскими властями как признание того, что российские военнослужащие воюют в Донбассе на стороне ополченцев, но это не так.
Ориентировочно во второй половине октября будут проведены дополнительные заседания комиссии, по итогам которых она может потребовать у заказчика снять несогласованное название с памятника. Заказчику уже было предложено рабочее название "Защитникам Донбасса".
По словам источника в администрации, памятник с таким названием может быть посвящен защитникам Донбасса (в том числе и Ростовской области, часть территории которой относится географически к Восточному Донбассу) в годы Великой Отечественной войны. Он добавил, что комиссия на следующем заседании может потребовать у заказчика снять несогласованное название с памятника. По его словам, члены комиссии уполномочены на подобные решения.
Ответственный секретарь комиссии Ирина Стрельцова отказалась от комментариев. Получить оперативный комментарий у председателя комиссии, первого заместителя главы администрации Ростова-на-Дону Александра Скрябина РИА Новости не удалось.
Официальное постановление
"Установить памятник "Героям Донбасса" на территории муниципального автономного учреждения города Ростова-на-Дону Парк культуры и отдыха имени Н. Островского. Изготовление и установка памятника будет осуществлена за счет внебюджетных средств", — говорится в постановлении.
В управлении культуры, а также в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города монумент также идентифицируют как памятник "Героям Донбасса". Однако на вопрос РИА Новости, кому именно установлен данный памятник, в управлении и департаменте не ответили.
Заявление в прокуратуру
"Комментариев мы по этому поводу давать не будем", — сказал представитель прокуратуры Первомайского района.
По данным СМИ, осуждение активистов заслужило не название памятника, а сама его идея. Заявителей также возмутило отсутствие общественных слушаний перед установкой памятника.