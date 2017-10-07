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Общество

В Ростове-на-Дону могут потребовать переименовать памятник добровольцам

10:2407.10.2017
(обновлено: 10:28 07.10.2017)
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© РИА Новости / Александр ПоготовПерейти в фотобанкРостов-на-Дону. Архивное фотоРостов-на-Дону. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поготов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Ситуация с установленным в одном из парков Ростова-на-Дону памятником российским добровольцам получила новое развитие: глава города Виталий Кушнарев подписал официальное постановление об установке монумента "Героям Донбасса". При этом городская комиссия по наименованиям общественно значимых мест может потребовать снять это название, так как ранее оно не было согласовано.

Фальстарт на 1,5 месяца

Памятник Советскому солдату в Ростове-на-Дону. Архивное фото
© Фото : официальный портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону
Подрядчик исправил опечатку на памятнике советскому солдату в Ростове
Постамент для будущего памятника появился в парке имени Островского в Ростове-на-Дону еще в первой половине сентября. Концепцию памятника 15 сентября утвердила межведомственная комиссия Ростова-на-Дону по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечиванию имен выдающихся людей и памятных событий.

Заместитель директора парка Артем Бухтияров в беседе с корреспондентом агентства 18 сентября заявил, что работы по установке памятника не ведутся, так как в администрацию парка еще не поступили соответствующие документы. Он объяснял, что пока не принято решение, что именно будет установлено на постаменте, по его словам, проводилось только облагораживание территории.

Уже 26 сентября Бухтияров рассказал РИА Новости, что принято принципиальное решение об установке памятника, хотя документы еще не поступили. Он отметил, что к работам по установке памятника можно будет приступить еще до поступления завизированного документа в администрацию парка. Стела без названия была установлена в парке рядом с футбольным стадионом "Олимп-2" уже 28 сентября.

"Члены комиссии выразили неудовлетворение тем, что работы по изготовлению и установке памятника начались до его официального согласования. Кроме того, подобная весьма деликатная в политическом смысле идея тем более должна была пройти, как положено, согласование в комиссии, чего вовремя не сделали и приступили к работам. Это нарушение существующего порядка установки памятников и памятных знаков в городе", — сообщил РИА Новости источник в городской администрации.

Памятник "Героям Донбасса"

Открытие памятника погибшим детям Донбасса в Луганске
© РИА Новости
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Заказчиком памятника является межрегиональная общественная организация "Союз добровольцев Донбасса". По словам исполняющего обязанности руководителя ростовского отделения организации Тимура Оккерта, памятник устанавливался за счет внебюджетных средств, на него потратили чуть менее 1 миллиона рублей.

В беседе с корреспондентом РИА Новости Оккерт заявил, что памятник будет называться "Героям Донбасса".

Высота памятника составляет 6,5 метра, стела с квадратным основанием облицована гранитными плитами, на ней установлен крест "Союза добровольцев Донбасса". Располагается стела в центре площадки круглой формы.

"Территорию вокруг стелы планируется благоустроить: установить уличную мебель и фонари, выполнить мощение тротуарной плиткой, организовать пандусы для маломобильных групп населения", — рассказали РИА Новости в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Ростова-на-Дону.

Несогласованное название

Открытие мемориальной доски в честь Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На прошлой неделе название "Героям Донбасса" появилось на памятнике, рядом с ним нанесена надпись "За други своя". Как объяснил РИА Новости источник в городской администрации, это название было предложено авторами концепции, но комиссия его не согласовала.

Комиссия по наименованиям общественно значимых мест забраковала название "Героям Донбасса" по нескольким причинам. Источник в администрации города пояснил, что, по мнению членов комиссии, на территории Украины велась и еще продолжается гражданская война, в такой войне вообще не может быть героев. Также, по словам источника, название может быть воспринято киевскими властями как признание того, что российские военнослужащие воюют в Донбассе на стороне ополченцев, но это не так.

Ориентировочно во второй половине октября будут проведены дополнительные заседания комиссии, по итогам которых она может потребовать у заказчика снять несогласованное название с памятника. Заказчику уже было предложено рабочее название "Защитникам Донбасса".

По словам источника в администрации, памятник с таким названием может быть посвящен защитникам Донбасса (в том числе и Ростовской области, часть территории которой относится географически к Восточному Донбассу) в годы Великой Отечественной войны. Он добавил, что комиссия на следующем заседании может потребовать у заказчика снять несогласованное название с памятника. По его словам, члены комиссии уполномочены на подобные решения.

Ответственный секретарь комиссии Ирина Стрельцова отказалась от комментариев. Получить оперативный комментарий у председателя комиссии, первого заместителя главы администрации Ростова-на-Дону Александра Скрябина РИА Новости не удалось.

Официальное постановление

Женщина фотографирует памятник воинам АТО в виде вонзенного в карту России меча, открытый в Киеве. 15 августа 2017
© РИА Новости / Стрингер
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На официальном сайте администрации города в пятницу появилось постановление главы Ростова-на-Дону Кушнарева, которое разрешает установить памятник "Героям Донбасса" в парке имени Островского.

"Установить памятник "Героям Донбасса" на территории муниципального автономного учреждения города Ростова-на-Дону Парк культуры и отдыха имени Н. Островского. Изготовление и установка памятника будет осуществлена за счет внебюджетных средств", — говорится в постановлении.

В управлении культуры, а также в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города монумент также идентифицируют как памятник "Героям Донбасса". Однако на вопрос РИА Новости, кому именно установлен данный памятник, в управлении и департаменте не ответили.

Заявление в прокуратуру

Премьер-министр Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захарченко зажег Вечный огонь у памятника освободителям Донбасса
В городской прокуратуре РИА Новости сообщили, что им поступило заявление активистов ростовского отделения общественного движения "Солидарность" по поводу незаконной, по их мнению, установки памятника "Героям Донбасса". Заявление передано в прокуратуру Первомайского района.

"Комментариев мы по этому поводу давать не будем", — сказал представитель прокуратуры Первомайского района.

По данным СМИ, осуждение активистов заслужило не название памятника, а сама его идея. Заявителей также возмутило отсутствие общественных слушаний перед установкой памятника.

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