Терпение и труд: как работать так, чтобы не умереть на работе

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Ирина Андреева. История со смертью молодой японской журналистки, которую инспектор по труду признал жертвой переработки, стала одной из самых обсуждаемых в интернет-пространстве на этой неделе.

Россияне делились новостью в социальных сетях, перекидывали ее друг другу в мессенджерах, подкрепляя зачастую ироничными комментариями "а я тебе говорю, что много работать вредно", "как бы самим так не помереть". Между тем, по данным портала Superjob.ru, более четверти работающих россиян считают переработку нормальной ситуацией и готовы работать в таком режиме и дальше.

Из опрошенных РИА Новости 50 человек 26,3% сообщили, что регулярно работают больше, чем положено по закону, но им это не оплачивают, столько же ответили, что их ненормированный рабочий день прописан в трудовом договоре. Почти 18% ответивших работают строго по графику, и только 5,3% респондентов получают денежную компенсацию за переработку.

Психотерапевт Константин Ольховой полагает, что большинство россиян перерабатывают потому, что не имеют ни четкого графика, ни четкой организации труда, из-за чего половину рабочего времени просто "готовятся работать".

Работа — волк

В 2013 году 31-летняя журналистка Мива Садо умерла от сердечной недостаточности непосредственно на рабочем месте — на телеканале NHK. Причиной смерти, которая была объявлена только недавно, чрезмерная нагрузка — за месяц перед смертью у женщины было всего два выходных дня. Власти Японии потребовали от телеканала изменить порядки и предотвратить подобные случаи впредь.

Рабочее время в России регламентировано — 40 часов в неделю, это по 8 часов в день. В это время не включен перерыв на обед, поэтому стандартным считается 9-часовой рабочий день. Есть профессии и специальности, где эта калькуляция работает.

Однако портал Superjob.ru еще два года назад выяснил, что 26% экономически активного населения страны ежедневно работают свыше означенного. Еще 21% респондентов остается на работе после окончания рабочего дня несколько раз в неделю, еще 21% — несколько раз в месяц. Нечасто — несколько раз в год — приходится задерживаться 12% сотрудников. Никогда не задерживаются на службе около 14% работников.

Чаще всего ежедневно работают больше положенного времени респонденты 25-34 лет — как раз к этому диапазону относится возраст умершей японской журналистки.

Понимание — непонимание

В другом опросе портала Superjob.ru большая часть респондентов сообщила, что относится с пониманием к необходимости задержаться на работе, если это не становится ежедневной неоплачиваемой обязаловкой.

Почти 60% респондентов согласны с принципом: "можно иногда и задержаться, но лучше не делать это нормой жизни". Каждый третий опрошенный категоричен: "Нужно уходить с работы вовремя и успевать все делать в рабочее время". 8% считают, что "работа — это очень важная часть жизни: нужно оставаться после работы и/или брать работу на дом".

Психотерапевт Ольховой считает, что россияне проводят на работе больше положенного потому, что зачастую не имеют четкого понимания графика и алгоритма своей работы.

"Переработка — безумно вредно, но дело, скорей, даже не в этом, а в том, что мы очень много времени и сил тратим на холостую, бесполезную работу, "газуем на нейтральной". Если вечером просмотреть свой день, то очень четко понимаешь, что рабочих часов было не так уж и много: море сил было потрачено на бессмысленные паузы", — рассказывает психотерапевт.

Пашем, но не сеем

По мнению Ольхового, "наша беда не в том, что мы "пашем", а в том, что мы дико неорганизованно работаем, мы устаем не от работы, а от "переживаний по поводу работы".

"Классический лозунг "надо больше работать" не приводит ни к чему хорошему, потому что из условных 10 часов работы, 5 часов мы реально работаем, а еще 5 — переживаем, что надо больше работать, эта мысль угнетает и на нее уходит очень много энергии", — считает Ольховой, добавляя, что "в России такой подход очень распространен".

Он уточняет, что речь не идет о "перерывах на кофе, сигарету, поболтать с коллегами, а именно о неорганизованности процесса работы".

Однако подобная ситуация не уникальная черта российских граждан. По словам психотерапевта, "так живет весь мир".

"Но есть отличия — недавно прочитал исследование, что в России очень много работают, но с очень невысокой производительностью труда на час рабочего времени", — рассказал Ольховой.

"Это похоже на бич всего нашего времени — первоначально очень неструктурированные задачи, и сами работники не привыкли структурировать эти задачи самостоятельно", — полагает эксперт.

Ольховой считает, что "по большому счету, каждого рядового сотрудника надо учить самоменеджменту — умению работать с собой, со своим временем, ставить себе задачи, адекватно их оценивать, адекватно оценивать результаты задач".

"Уметь хвалить себя за сделанную работу, оценивать собственный труд самостоятельно, а не ждать, когда начальство сделает это в конце месяца", — отмечает психотерапевт.

Правило 1,5 часа

Выход из такой ситуации есть. Нужно научиться структурировать свое собственное рабочее время.

"Человек может эффективно работать по какой-то задаче не более 1,5 часа, при этом желательно и не менее этого срока — есть смысл разбивать рабочее время на полуторачасовые блоки", — советует Ольховой.

"Если вы что-то делаете, то в эти полтора часа вы не ходите пить кофе, не отвлекаетесь на социальные сети, мессенджеры и почту, все это вы делаете по окончании этих полутора часов", — добавляет он.

Психотерапевт добавляет, что не надо строго ставить будильник на 1,5 часа. "Кому-то удобно 1 час 15 минут, кому-то 1 час 40 минут. Для того, чтобы войти в работу, человеку нужно 5-10-15 минут, и если человек пытается делать что-то только по 10-15 минут, то ничего не получается — только начал и уже прекратил", — объяснил специалист.

"Оказывается, что когда люди работают такими блоками, делая между ними перерывы, эффективность работы намного выше, потому что не происходит "размазывания" дела на весь день", — заключил психотерапевт.