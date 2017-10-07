Работу Керченской переправы остановили из-за тумана

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Движение паромов на Керченской переправе временно приостановлено из-за тумана, сообщает крымское управление МЧС РФ.

В конце сентября непогода (сильный ветер и шторм) парализовала работу переправы на четыре дня, что в итоге вызвало больше скопление людей и автотранспорта. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил своевременно доводить прогноз погоды до населения в случае ухудшения погоды в Крыму.

"Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с ухудшением погодных условий (туман). Автомобилистам и пассажирам рекомендовано воздержаться от поездок на переправу до улучшения погодных условий", — говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край.

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