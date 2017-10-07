Мединский отреагировал на слухи о своей госпитализации

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский, комментируя слухи о своей госпитализации, заявил, что продолжит работать и поблагодарил всех, кто за него переживал.
Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что министр культуры госпитализирован. Источник РИА Новости при этом сообщал, что министр не госпитализирован, а проходит плановый медосмотр.
О госпитализации…— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 6 октября 2017 г.
Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла.
Работал и буду работать.
Ибо… https://t.co/7eQSmIdeAq
"Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла, работал и буду работать. Ибо главное для нас — результат. Создание условий для процветания нашей культуры, поддержка талантов и грамотных управленцев. На чем стояли и будем стоять", — написал Мединский в своём микроблоге в Twitter.
Он поблагодарил всех искренне пережевавших за помощь и поддержку.