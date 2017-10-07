"Аплодируют только русские": как работают стюардессы международных рейсов

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Екатерина Постникова. Елизавета Андреева окончила МГИМО и свободно говорит на трех языках. В экипаже известной международной авиакомпании она уже около двух лет и за это время успела побывать в 45 странах — от Новой Зеландии и Ямайки до Маврикия и ЮАР. На борту надо уметь все: и усмирять буйных пассажиров, и принимать роды, и делать искусственное дыхание. О том, как работают стюардессы одного из ближневосточных перевозчиков — в материале РИА Новости.

Самое длинное собеседование

"Это было, наверное, самое длинное собеседование в моей жизни, — рассказывает Лиза. — Я пришла туда к девяти утра и ушла в восемь вечера". Раньше собеседование авиакомпании в России проводили каждые два месяца в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас прием заявок закрыт, потому что штат укомплектован. Из полутора тысяч онлайн-заявок отбирали около 130 кандидатов: им предстояло пройти пять очных этапов, по итогам которых лишь четыре человека попадут в компанию. "Наш рекрутер — психолог — была из Бразилии. На собеседовании она смотрела на наши мимику и жесты, анализировала язык тела, — вспоминает Лиза. — Сначала смотрели на то, какое ты производишь первое впечатление. Ты просто подходишь к рекрутеру и отдаешь ей свое резюме, которое она откладывают в одну или другую стопку". После первого этапа число кандидатов сократилось вдвое.

"На одном из испытаний нам сказали: представьте, что вы менеджер отеля и что на десять VIP-гостей у вас всего три номера. И нам всем вместе надо было решить, кому отдать эти комнаты", — рассказывает Лиза. В таких заданиях нет правильного ответа — наниматель отмечает не результат, а процесс работы. "Кто-то говорил слишком много, брал на себя роль лидера, кто-то просто отмалчивался. В этом задании надо было выбрать золотую середину", — отмечает Лиза. После всех тестов и ролевых игр кандидатам надо было выполнить тест по английскому языку. "Конечно, чем больше у тебя языков, тем лучше, однако самое важное — это свободный разговорный английский", — отмечает Лиза.

© Фото : Из личного архива Елизаветы Андреевой Члены экипажа © Фото : Из личного архива Елизаветы Андреевой Члены экипажа

От двадцати одного и старше

Для членов экипажа оговорена только нижняя граница возраста — 21 год. Это связано в первую очередь с тем, что по закону страны, где базируется авиакомпания, алкоголь можно продавать только с 21 года, а на борту самолета алкоголь, разумеется, есть. Обычно в команду набирают молодых людей в возрасте 20 с лишним лет или даже немного за 30. Однако, по словам Лизы, в Emirates летают стюардессы и старше 40 лет.

Рост членов экипажа должен позволять им дотягиваться руками до отметки в два метра 12 сантиметров: именно на такой высоте в самолете находится аварийное оборудование. В плане фигуры требования компании сводятся к тому, чтобы индекс массы тела соответствовал норме. "Я летала с девочками, параметры которых не соответствовали модельным показателям, — рассказывает Лиза. — С весом у стюардесс отдельная история: как только начинаешь летать, из-за смены климата и часовых поясов он начинает меняться. Я то поправлялась на семь килограммов, то худела на пять. Это может не отражаться на внешности, однако отображается на весах".

© Фото : Из личного архива Елизаветы Андреевой Студенты авиационного колледжа обучаются в течение трех месяцев. За это время они должны освоить несколько профессий: от няни до медсестры © Фото : Из личного архива Елизаветы Андреевой Студенты авиационного колледжа обучаются в течение трех месяцев. За это время они должны освоить несколько профессий: от няни до медсестры

Освоить пять профессий за три месяца

"Обучение в колледже длится всего три месяца, но программа там очень интенсивная, — рассказывает Лиза. — Занятия начинались в пять утра, и мы едва ли не ночевали в учебном центре. Кажется, что ты осваиваешь пять профессий за раз: ты и няня, и медсестра, и психолог". Сначала в колледже авиакомпании дают общую теоретическую часть: будущим членам экипажа объясняют, как устроены и работают самолеты. Затем рассказывают как вести себя в чрезвычайных ситуациях: при пожаре, турбулентности. Отдельно идут занятия по самообороне — студентов учат, как усмирить буйных пассажиров, вплоть до применения силы. У стюардесс есть определенный план того, как мягко отказать выпившему пассажиру в алкоголе. На занятиях также обучают принимать роды и рассказывают о действиях, которые необходимо предпринять в случае смерти пассажира. "У нас был случай, когда один парень сразу после колледжа на своем первом рейсе принял роды, — рассказывает Лиза. — В итоге женщина назвала ребенка в его честь".

© Фото : Из личного архива Елизаветы Андреевой Студентов учат даже принимать роды на борту © Фото : Из личного архива Елизаветы Андреевой Студентов учат даже принимать роды на борту

На заключительном этапе стюардессам рассказывают о стандартах внешности, учат наносить макияж и делать прически — отсюда и знания о фирменной красной помаде и минималистичном пучке на затылке. Последнее и самое простое — правила предоставления сервиса. "За кулисами столько всего, о чем пассажиры даже не догадываются, — говорит Лиза. — Большинство считают, что мы просто толкаем тележки с товарами и напитками, упуская из виду фразу о том, что экипаж присутствует на борту в первую очередь ради безопасности пассажиров". Студентам объясняют, что надо делать в случае захвата самолета и как поступить, если на борту нашли бомбу, чтобы минимизировать ущерб самолету и черному ящику.

Экипаж перед полетом всегда проводит обыск самолета на наличие подозрительных предметов: с виду кажется, что это что-то безобидное вроде чехла из-под очков, но такие мелочи сразу же проверяют. "Компания иногда проводит проверки сотрудников: нам специально подкладывают в самолет какие-то предметы, чтобы выяснить, насколько тщательно мы делаем обыск, — рассказывает Лиза. — Если ты их не нашел, отправляют обратно в колледж".

© Фото : Из личного архива Елизаветы Андреевой "Члены экипажа присутствуют на борту, в первую очередь, для обеспечения безопасности", - говорит Лиза. Значительное внимание в колледже уделяют практике по эвакуации © Фото : Из личного архива Елизаветы Андреевой "Члены экипажа присутствуют на борту, в первую очередь, для обеспечения безопасности", - говорит Лиза. Значительное внимание в колледже уделяют практике по эвакуации

Сто летных часов ежемесячно

"От того, куда ты летишь, зависит, какими будут пассажиры. Сталкиваешься со столькими людьми, что становишься супертолерантным — тебя ничто больше не удивляет", — рассказывает Лиза. После колледжа у студентов предусмотрены два стажировочных рейса, после которых они приступают к работе. "В первый рабочий рейс меня отправили в самую длинную восьмидневную командировку по маршруту "Бангкок — Сидней — Новая Зеландия". Организм тогда чуть не сошел с ума, зато я быстро втянулась", — вспоминает Лиза.

© Фото : Из личного архива Елизаветы Андреевой "От того, куда ты летишь, зависит, какие будут пассажиры", – рассказывает Лиза © Фото : Из личного архива Елизаветы Андреевой "От того, куда ты летишь, зависит, какие будут пассажиры", – рассказывает Лиза

Перед каждым полетом, будь это быстрый перелет туда-обратно в пределах Ближнего Востока или самый длинный в мире 17-часовой рейс по маршруту "Дубай — Окленд", экипаж встречается на брифинге. Здесь задают контрольные вопросы по безопасности полета, проводят ликбез по плану перелета, пилоты рассказывают о погоде и турбулентности. На длительных рейсах у экипажа есть специальные купе, где можно передохнуть и поспать, однако этот сон длится не больше четырех часов. "Конечно, это все окупается новыми впечатлениями и постоянными путешествиями, — говорит Лиза. — Но чисто физически это очень тяжело. У меня еще не было ни одного рейса, чтобы я приземлилась и не сказала: "Боже, как же я устала". Жуткий недосып чередуется с многочасовым отдыхом. Однажды мой организм поставил рекорд: 18 часов непрерывного сна".

Во всех странах экипаж может находиться без визы: въезд осуществляется по Генеральной декларации, где указаны все данные экипажа. Исключение составляют лишь США — здесь сотрудникам необходимы рабочие визы.

В среднем в месяц экипаж проводит на борту до 100 летных часов при восьми выходных днях. Зарплата стюардесс состоит из четырех частей: фиксированная сумма, деньги за летные часы, командировочные и проценты с продаж Duty Free на борту — 10% от проданных товаров. Самые высокие зарплаты получают пилоты, обучающие сотрудников параллельно с работой. Дубай является зоной Tax Free, и потому здесь все работники авиакомпании не платят налоги.

© Фото : Из личного архива Елизаветы Андреевой Подготовка Елизаветы Андреевой к вылету © Фото : Из личного архива Елизаветы Андреевой Подготовка Елизаветы Андреевой к вылету

"Томатные" российские рейсы

Пассажиры московских рейсов всегда аплодируют при посадке. Также, вопреки запрету на чаевые для стюардесс, русские едва ли не насильно вручают свою денежную благодарность экипажу.

"У нас Москва по статистике — самый пьющий и буйный рейс. Здесь чаще всего приходится усмирять пассажиров", — рассказывает Лиза. Самый популярный алкогольный напиток вовсе не водка, как можно было бы подумать, а дорогой коньяк, виски или ликеры. "Раньше алкоголя на борту заканчивается только томатный сок. Потому и все российские рейсы мы называем "томатными", — смеется Лиза.

Российские пассажиры также известны своей любовью к Duty Free: "Мои самые большие продажи приходились именно на московские рейсы — они превысили мою зарплату за летные часы".

© Фото : Из личного архива Елизаветы Андреевой Авиакомпания нанимает работников из разных стран. На борту всегда интернациональная команда © Фото : Из личного архива Елизаветы Андреевой Авиакомпания нанимает работников из разных стран. На борту всегда интернациональная команда

Спуститься с небес на землю

"У меня ощущение, что вся моя жизнь — отпуск, — делится Лиза. — А вот когда наступает реальный отпуск, хочется просто домой и никуда не лететь".

Многие члены экипажа совмещают работу в небе и на земле: два месяца летают, потом два месяца трудятся в офисе, в аэропорту или преподают в колледже. Многие девушки, уходя в декрет, продолжают работать в офисе. Среди сотрудников авиакомпании можно встретить людей из абсолютно разных сфер: кто-то приходит из медицины, кто-то экономист или банковский работник, есть даже бывшие священники. Лиза хотела бы в дальнейшем попробовать себя в качестве рекрутера: это те же путешествия — ты ездишь и отбираешь на работу людей.

"Я ужасно устаю, но пока мне нравится, — говорит Лиза. — Понимаю, что невозможно заниматься этим всю жизнь и что у здоровья есть свой предел, но пока мне позволяют возраст и время, я могу посмотреть мир".