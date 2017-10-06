Роскомнадзор рассказал, при каких условиях приостановит лицензию CNN

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Роскомнадзор имеет право приостановить лицензию компании-вещателя телеканала CNN International в России на период в три месяца, если компания не устранит в установленные сроки выявленные нарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что CNN лишится лицензии в России, если не устранит нарушения до 11 октября. Роскомнадзор в пятницу сообщил, что компания "Тернер информационные программы и стиль жизни", которая осуществляет вещание телеканала CNN International в России, в положенные сроки предоставила в Роскомнадзор уведомление об устранении нарушений. В настоящее время специалисты ведомства проводят анализ записи эфира для подтверждения данного факта.

"Если вещатель не устраняет в установленный срок нарушения, то в соответствии законом о СМИ Роскомнадзор имеет право приостановить действие лицензии вещателя на срок не более трех месяцев. Если за эти три месяца вещатель не устранит (нарушения), лицензирующий орган, то есть Роскомнадзор, обращается в суд с заявлением об аннулировании лицензии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Роскомнадзор продолжает проводить мероприятия систематического наблюдения в отношении всех СМИ, работающих на территории РФ. "Это постоянная плановая работа, которая ведется ежедневно", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В конце сентября пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил РИА Новости, что телеканал CNN International систематически допускает формальные нарушения законодательства в части указания выходных данных, однако о закрытии канала речь не идёт, ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений.