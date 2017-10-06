Прокуратура проверит больницу в Воронеже после телесюжета Летучей

ВОРОНЕЖ, 6 окт — РИА Новости. Прокуратура начала проверку Воронежской клинической больницы имени Федяевского после телесюжета с Еленой Летучей о ненадлежащем оказании там медицинской помощи, сообщило в пятницу надзорное ведомство.

Накануне в программе "Время" на Первом канале был показан сюжет о посещении Летучей городской больницы №2 в Воронеже. Поводом для посещения медучреждения стали, как сообщалось в СМИ, многочисленные обращения к ведущей пациентов. По данным СМИ, в больнице были вскрыты нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, согласно материалам репортажа, в антисанитарном состоянии содержатся кровати, стены, оборудование, туалеты, отсутствуют душевые кабины, а руководство больницы на протяжении длительного времени не принимало мер к устранению нарушений.

"Прокуратурой города Воронежа совместно с контролирующими органами проводится проверка фактов, изложенных в материалах репортажа, и будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц", — сообщает надзорное ведомство.

При этом в департаменте здравоохранения Воронежской области считают, что городская больница №2 "стала жертвой спланированной провокации". "Войдя через приемное отделение, (Елена Летучая) целенаправленно показала журналистам два туалета, где обнаружила мусор и насекомых. Вызывают вопросы некоторые аспекты этого визита. В частности, осведомленность Елены о местонахождении туалетов, особенно служебного. Возможно, это связано с тем, что примерно за 10 минут до ее визита к старшей медсестре Юлии Прилуцкой обратился неизвестный молодой человек с рюкзаком, который спросил разрешения пройти в туалет по нужде", — говорится в сообщении департамента.

Со слов старшей медсестры Прилуцкой, молодого человека она пропустила, однако он не ограничился посещением туалета в приемном отделении, а "попытался пройти в оперблок, где его остановил дежурный персонал". Также он зашел в служебный туалет в административном крыле, сообщает департамент.

"Почти сразу после этого экономист больницы Марина Головкова обнаружила в служебном туалете мусор, разлитые каловые массы, использованные шприцы, а также насекомых, похожих на тараканов, которые выползали из коробки из-под лекарственных средств", — сообщает депздрав, подчеркивая, что помещение было убрано за полчаса до этого.

Исполняющий обязанности главного врача больницы Сергей Токарев, чьи слова также цитирует департамент здравоохранения, заявил, что туалеты были чистыми, их уборка проводилась с 16.00 до 16.15 мск.

"А что касается замечаний Елены Летучей по поводу неприглядных матрасов, так это просто объясняется: после каждого пациента они подвергаются обработке в стерилизационной камере, после чего становятся чистыми, но некрасивыми… Я считаю, что есть все основания полагать, что данный визит является спланированной провокацией, поэтому после ухода "гостей" мы сделали заявление в полицию по поводу хулиганства, совершенного в нашем учреждении. Хочется верить, что молодой человек, которого мы подозреваем во всем этом безобразии, будет найден", — сказал Токарев.

Как сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД области, от главного врача больницы в полицию поступило заявление, в котором указано, что 3 октября в медучреждение зашел неизвестный молодой человек и попросился в туалет, данные его никто не записал. Примерно через 7 минут, согласно заявлению, приехала съемочная группа, зашла в тот самый туалет, где обнаружились насекомые, шприцы и все остальное. "Заявитель просит принять меры к мужчине по данному факту. Заявление зарегистрировано, проводится проверка", — сказал собеседник агентства.