Прокуратура проверит больницу в Воронеже после телесюжета Летучей

ВОРОНЕЖ, 6 окт — РИА Новости. Прокуратура начала проверку Воронежской клинической больницы имени Федяевского после телесюжета с Еленой Летучей о ненадлежащем оказании там медицинской помощи, сообщило в пятницу надзорное ведомство.в программе "Время" на Первом канале был показан сюжет о посещении Летучей городской больницы №2 в Воронеже. Поводом для посещения медучреждения стали, как сообщалось в СМИ, многочисленные обращения к ведущей пациентов. По данным СМИ, в больнице были вскрыты нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, согласно материалам репортажа, в антисанитарном состоянии содержатся кровати, стены, оборудование, туалеты, отсутствуют душевые кабины, а руководство больницы на протяжении длительного времени не принимало мер к устранению нарушений.
"Прокуратурой города Воронежа совместно с контролирующими органами проводится проверка фактов, изложенных в материалах репортажа, и будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц", — сообщает надзорное ведомство.
При этом в департаменте здравоохранения Воронежской области считают, что городская больница №2 "стала жертвой спланированной провокации". "Войдя через приемное отделение, (Елена Летучая) целенаправленно показала журналистам два туалета, где обнаружила мусор и насекомых. Вызывают вопросы некоторые аспекты этого визита. В частности, осведомленность Елены о местонахождении туалетов, особенно служебного. Возможно, это связано с тем, что примерно за 10 минут до ее визита к старшей медсестре Юлии Прилуцкой обратился неизвестный молодой человек с рюкзаком, который спросил разрешения пройти в туалет по нужде", — говорится в сообщении департамента.
Со слов старшей медсестры Прилуцкой, молодого человека она пропустила, однако он не ограничился посещением туалета в приемном отделении, а "попытался пройти в оперблок, где его остановил дежурный персонал". Также он зашел в служебный туалет в административном крыле, сообщает департамент.
"Почти сразу после этого экономист больницы Марина Головкова обнаружила в служебном туалете мусор, разлитые каловые массы, использованные шприцы, а также насекомых, похожих на тараканов, которые выползали из коробки из-под лекарственных средств", — сообщает депздрав, подчеркивая, что помещение было убрано за полчаса до этого.
"А что касается замечаний Елены Летучей по поводу неприглядных матрасов, так это просто объясняется: после каждого пациента они подвергаются обработке в стерилизационной камере, после чего становятся чистыми, но некрасивыми… Я считаю, что есть все основания полагать, что данный визит является спланированной провокацией, поэтому после ухода "гостей" мы сделали заявление в полицию по поводу хулиганства, совершенного в нашем учреждении. Хочется верить, что молодой человек, которого мы подозреваем во всем этом безобразии, будет найден", — сказал Токарев.
Как сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД области, от главного врача больницы в полицию поступило заявление, в котором указано, что 3 октября в медучреждение зашел неизвестный молодой человек и попросился в туалет, данные его никто не записал. Примерно через 7 минут, согласно заявлению, приехала съемочная группа, зашла в тот самый туалет, где обнаружились насекомые, шприцы и все остальное. "Заявитель просит принять меры к мужчине по данному факту. Заявление зарегистрировано, проводится проверка", — сказал собеседник агентства.