Художник из Петербурга создал "Золотого Путина" к юбилею президента

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Художник Алексей Сергиенко сообщил, что создал двухметровый арт-объект "Золотой Путин" к 65-летию президента России Владимира Путина.

"Я готовил различные коллекции к дням рождения президента на протяжении последних пяти лет. Эту работу (арт-объект "Золотой Путин") можно назвать своеобразной точкой. Картина представляет собой скорее арт-объект, где изображение выглядит как барельеф, окрашенный золотой краской, что создает объем. Это ремейк моей работы "Путин со щенком", оригинал которой находится в кабинете у председателя Государственной думы Вячеслава Володина. По-моему, это единственное, что он забрал с собой при переезде из Кремля", — рассказал художник РИА Новости.

Арт-объект экспонируется в пятницу и субботу в галерее на Казанской улице в Петербурге, где он доступен для широкого круга посетителей.

В галерее отмечают, что Сергиенко таким образом поздравляет президента России с 2012 года, когда представил первую коллекцию картин "Президент. Добрейшей души человек". Также в 2014 году была создана коллекция одежды "Родина", в 2015 году – коллекция мебели "Родина", в которых были использованы картины Сергиенко в качестве принтов на одежду и мебель. В 2016 году художник создал коллекцию картин "Эмоции мира", посвященную разнообразию эмоций, выражаемых президентом, которые попали в качестве фотохроники в медийное пространство.