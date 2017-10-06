Директор "Дома книги" рассказал про рост продаж литературы о Путине

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Продажи литературы, посвященной президенту РФ Владимиру Путину, в "Московском доме книги" выросли с сентября в два раза, сообщила РИА Новости руководитель сети магазинов Надежда Михайлова.

Она уточнила, что в сентябре стартовали продажи сразу двух новых книг о Путине — "Интервью с Владимиром Путиным: полная версия" Оливера Стоуна и "Путин. Прораб на галерах" Андрея Колесникова.

"Это привело к росту продаж литературы, посвященной президенту РФ, более, чем в два раза. Такие данные были получены в ходе аналитического замера годовых продаж книг о президенте РФ, проведенного "Московским домом книги", — сказала Михайлова.

Она уточнила, что высокий интерес у граждан наблюдается к сборникам цитат и мыслей Путина и книгам, где собраны его выступления и тексты наиболее значимых выступлений. Так, наиболее популярны – "Мысли о России. Президент о самом важном", "100 и 1 цитата" и "Патриотизм – национальная идея России".

"Стоит отметить, что спросом пользуется не только литература о Путине, но и сувенирная продукция – календари, кружки с изображением президента, футболки и портреты", — добавила Михайлова.