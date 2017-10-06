Адвокаты обсудили конфликт вокруг проекта о представительстве в суде

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Члены совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России обсудили внесенный в Госдуму законопроект о представительстве в судах, некоторые члены совета высказались за выход адвокатов из Ассоциации юристов России (АЮР) ввиду несогласия с отдельными положениями законопроекта, заявил РИА Новости президент ФПА Юрий Пилипенко.

Законопроект об осуществлении представительства сторон в судах 27 сентября внес в Госдуму председатель комитета нижней палаты по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, который одновременно является одним из руководителей АЮР. Как сообщил Крашенинников, проект закона устанавливает единые требования о наличии российского юридического образования у лиц, оказывающих гражданам и организациям юридическую помощь по представительству в судах.

Ранее на сайте АЮР появилась публикация, в которой приводятся слова председателя правления этой общественной организации Владимира Груздева о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев "поддержал идею принятия отдельного законодательного акта, согласно которому Ассоциация юристов России может стать органом, осуществляющим допуск к профессии". В публикации говорится, что "для российских и иностранных юристов и юридических компаний допуск к профессии будет введен в обязательном порядке".

"На заседании совета Федеральной палаты адвокатов подготовка и внесение в Госдуму этого законопроекта, вызвавшего резкую критику адвокатского сообщества, были названы шагами, направленными на ликвидацию адвокатуры как института, обеспечивающего оказание квалифицированной юридической помощи, а таким образом и на разрушение правовой системы России", — рассказал Пилипенко.

По его словам, ряд членов совета ФПА выдвинули предложение о немедленном выходе адвокатуры из Ассоциации юристов России. Однако сам глава ФПА против скоропалительных решений.

"Резкие оценки законопроекта, а также методов деятельности АЮР – законопроект был подготовлен кулуарно и внесен в Государственную Думу от имени АЮР без обсуждения в Ассоциации – не могут подтолкнуть нас к немедленному разрыву с этой организацией", – сказал Юрий Пилипенко.

Он подчеркнул, что вопрос слишком серьезный и ответственный, и руководство ФПА не вправе решать его без дополнительного обсуждения, ведь речь идет о единстве и целостности российского юридического сообщества. Президент ФПА уточнил, что адвокаты составляют примерно две трети от общего состава членов АЮР и возглавляют многие региональные представительства Ассоциации.

"Нам удалось убедить коллег не принимать кардинальное решение немедленно. После долгой дискуссии совет ФПА проголосовал за то, чтобы вынести вопрос о дальнейшем пребывании адвокатуры в составе АЮР на рассмотрение Всероссийского съезда адвокатов", — добавил Пилипенко.